#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Jueves 15 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Lluvia en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.Lluvia en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 15.01

07:11 Santa Fe: choque en Av. Alem

Se registró un accidente de tránsito en Av. Alem entre Alberdi y Güemes. No se obstruye el paso, aunque se recomienda circular con precaución.

Jueves 15.01

06:34 El tránsito en Rosario

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Jueves 15.01

06:26 Lluvia sobre la Autopista Rosario-Santa Fe

Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor. Circular con precaución.

Estado del tránsito
Santa Fe

