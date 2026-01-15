El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Se registró un accidente de tránsito en Av. Alem entre Alberdi y Güemes. No se obstruye el paso, aunque se recomienda circular con precaución.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor. Circular con precaución.