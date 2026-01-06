El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
Las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.
Del KM 05 a KM 08, altura de Capitán Bermúdez - Santa Fe reducción de calzada por obras entre las 07:00hs y las 18:00hs. Circular con precaución.
Animales sueltos sobre la banquina en el KM 14, altura de San Lorenzo.
RN 168, puente Oroño y la circunvalación tramo este se encuentran sin inconvenientes. Mismo panorama para el tramo sur y norte de la circunvalación y el acceso a autopista por calle Iturraspe. Tránsito fluido en Puente Carretero.
Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.