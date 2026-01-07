#HOY:

En Vivo Miércoles 7 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Miércoles 07.01

07:27 No se registran demoras en Santa Fe

Tránsito fluido en las avenidas y puentes del Gran Santa Fe.

Miércoles 07.01

06:29 Tránsito fluido en el Gran Santa Fe

No se registran inconvenientes en las principales vías de acceso a la capital santafesina. Tránsito fluido en las avenidas y puentes de la ciudad.

Miércoles 07.01

06:23 Autopista Santa Fe-Rosario: Humo en el KM 52

A la altura de Maciel presencia de humo por un basural encendido. Se recomienda circular con precaución.

