El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Tránsito fluido en las avenidas y puentes del Gran Santa Fe.
No se registran inconvenientes en las principales vías de acceso a la capital santafesina. Tránsito fluido en las avenidas y puentes de la ciudad.
A la altura de Maciel presencia de humo por un basural encendido. Se recomienda circular con precaución.