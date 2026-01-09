El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
No se registran inconvenientes en las principales vías de acceso a la capital santafesina. Tránsito fluido en las avenidas y puentes de la ciudad.
La circulación en los accesos a la ciudad es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.
Altura San Cristóbal. Camión volcó y derramó toneladas de girasol sobre la calzada. Desvíos por RP 39 y RP 17. Respetar indicaciones de guardia provincial.
KM 52, altura de Maciel sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Se recomienda circular con precaución.
KM 256 a la altura de Fighiera por colisión múltiple entre tres camiones y una camioneta. Se encuentra habilitado el carril rápido. Se recomienda circular con precaución.
Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.
En rutas y autopistas de la región se registran lluvias de variada intensidad. Se recomienda circular con precaución.