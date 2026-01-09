#HOY:

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 09.01

07:15 Tránsito fluido en el Gran Santa Fe

No se registran inconvenientes en las principales vías de acceso a la capital santafesina. Tránsito fluido en las avenidas y puentes de la ciudad.

Viernes 09.01

07:13 Tránsito normal en Rosario

La circulación en los accesos a la ciudad es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.

Viernes 09.01

07:12 Corte total en la Ruta Provincial 2

Altura San Cristóbal. Camión volcó y derramó toneladas de girasol sobre la calzada. Desvíos por RP 39 y RP 17. Respetar indicaciones de guardia provincial.

Viernes 09.01

07:11 Humo en la Autopista Rosario-Santa Fe

KM 52, altura de Maciel sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Se recomienda circular con precaución.

Viernes 09.01

06:23 Corte en la Autopista Rosario-Buenos Aires

KM 256 a la altura de Fighiera por colisión múltiple entre tres camiones y una camioneta. Se encuentra habilitado el carril rápido. Se recomienda circular con precaución.

Viernes 09.01

06:20 Tránsito normal en la Autopista Rosario-Santa Fe

Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.

Viernes 09.01

06:19 Precaución por lluvias

En rutas y autopistas de la región se registran lluvias de variada intensidad. Se recomienda circular con precaución.

