En Vivo Jueves 29 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral.El tránsito en Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 29.01

06:44 Rosario: tránsito normal en los accesos

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Jueves 29.01

06:43 Humo en la Autopista Rosario - Santa Fe

KM 52 altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución.

Jueves 29.01

06:40 Corte total en RN 34 KM 122

Altura Casas: corte total de tránsito por colisión entre dos camiones, uno de los cuales transportaba combustible. Se realizan desvíos hacia RP 65 y RP 66. Respetar indicaciones de la Guardia provincial.

Jueves 29.01

06:32 Santa Fe: cortes por trabajos de ASSA

Boulevard Pellegrini (sentido Este). Corte parcial: se interrumpe solo la mano Este. Bv Pellegrini a la altura de San Jerónimo. Desde aproximadamente las 11 de la mañana, el corte de Bv Pellegrini se traslada una cuadra, entre San Martín y 25 de Mayo. Se mantiene el corte en la mano Este.

25 de Mayo y Corrientes.

Corrientes y Cruz Roja.

Jueves 29.01

06:26 Santa Fe: cortes por bacheo en el micro y macro centro

Crespo y 25 de Mayo desde las 10 hs.

Primera Junta y 9 de Julio. 9 de Julio: corte total y permanente (fraguado de cemento). Primera Junta: cortes intermitentes.

San Jerónimo y Juan de Garay.

9 de Julio y Salta.

9 de Julio y Mendoza.

Salta, entre 9 de Julio y 1° de Mayo.

Salta, entre 1° de Mayo y 4 de Enero.

San Jerónimo, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay.

Boneo y 1° de Mayo.

Alvear y Gorostiaga.

Salta, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).

Lisandro de la torre, entre 27 de Febrero y 9 de Julio (tramo comprendido entre las calles Cruz Roja Argentina, 25 de Mayo, San Martín y San Jerónimo).

Primera Junta, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo).

Tucumán, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo).

Tucumán, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).

San Martín, entre Suipacha y Bv. Pellegrini (tramo comprendido entre las calles Junín, Santiago del Estero y Obispo Gelabert).

Saavedra, entre Mendoza y M. Zazpe (tramo comprendido entre las calles Salta, Lisandro de la Torre, Juan de Garay, Corrientes y Moreno).

Mendoza, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).

La Rioja, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).

Catamarca, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).

Irigoyen Freyre, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).

Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

