El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
KM 52 altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución.
Altura Casas: corte total de tránsito por colisión entre dos camiones, uno de los cuales transportaba combustible. Se realizan desvíos hacia RP 65 y RP 66. Respetar indicaciones de la Guardia provincial.
Boulevard Pellegrini (sentido Este). Corte parcial: se interrumpe solo la mano Este. Bv Pellegrini a la altura de San Jerónimo. Desde aproximadamente las 11 de la mañana, el corte de Bv Pellegrini se traslada una cuadra, entre San Martín y 25 de Mayo. Se mantiene el corte en la mano Este.
25 de Mayo y Corrientes.
Corrientes y Cruz Roja.
Crespo y 25 de Mayo desde las 10 hs.
Primera Junta y 9 de Julio. 9 de Julio: corte total y permanente (fraguado de cemento). Primera Junta: cortes intermitentes.
San Jerónimo y Juan de Garay.
9 de Julio y Salta.
9 de Julio y Mendoza.
Salta, entre 9 de Julio y 1° de Mayo.
Salta, entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
San Jerónimo, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay.
Boneo y 1° de Mayo.
Alvear y Gorostiaga.
Salta, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).
Lisandro de la torre, entre 27 de Febrero y 9 de Julio (tramo comprendido entre las calles Cruz Roja Argentina, 25 de Mayo, San Martín y San Jerónimo).
Primera Junta, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo).
Tucumán, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo).
Tucumán, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).
San Martín, entre Suipacha y Bv. Pellegrini (tramo comprendido entre las calles Junín, Santiago del Estero y Obispo Gelabert).
Saavedra, entre Mendoza y M. Zazpe (tramo comprendido entre las calles Salta, Lisandro de la Torre, Juan de Garay, Corrientes y Moreno).
Mendoza, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).
La Rioja, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).
Catamarca, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).
Irigoyen Freyre, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo).