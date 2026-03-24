50 años del golpe

El control sobre el sexo, el ruido urbano y la moral: las "otras represiones" de la dictadura en Santa Fe

La Junta Militar no sólo apuntaba a la represión física en centros clandestinos, con la desaparición de civiles y la expropiación de bebés. Había un método de “control sociopsicológico" que buscaba crear una sociedad adoctrinada.