La naturaleza en el hábitat santafesino sigue asombrando. Una investigación realizada por científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET, a partir del seguimiento de nidos de aves silvestres en el centro de la provincia de Santa Fe, descubrió una paradoja: cuando dos tipos de parásitos coinciden en un nido de horneros, el daño que provocan sobre los pichones puede ser menor que el que ocasionaría cada uno por separado.
El estudio analizó durante siete temporadas reproductivas la interacción entre el hornero (Furnarius rufus), el tordo renegrido (Molothrus bonariensis) y las larvas de una mosca parásita denominada Philornis torquans. Los resultados fueron publicados a nivel global este 26 de noviembre en la revista científica Philosophical Transactions of the Royal Society B.
Los tres protagonistas tienen roles diferentes. El tordo renegrido es un ave que practica el parasitismo de cría: deposita sus huevos en nidos de otras especies y deja que sus padres adoptivos incuben los huevos y alimenten a sus pichones. De esta manera, sus crías compiten con las del hornero por el alimento y la atención de los adultos.
La mosca Philornis torquans, en tanto, representa otra amenaza. Sus larvas se desarrollan debajo de la piel de los pichones, donde se alimentan de sangre y tejidos. La infestación puede provocar lesiones importantes e incluso la muerte de las aves.
El hornero, un vecino habitual del paisaje santafesino
En principio, la coincidencia de ambos parásitos debería agravar las condiciones de supervivencia de los pichones de hornero. Sin embargo, los investigadores encontraron que la interacción entre ellos produce un resultado inesperado.
El hornero es una de las aves más representativas de la Argentina y un habitante habitual de la geografía santafesina. Se lo encuentra tanto en ambientes rurales como en espacios urbanos de la ciudad de Santa Fe y localidades de la región, donde construye sus característicos nidos de barro sobre árboles, postes y otras estructuras. Su presencia cotidiana lo convierte en un protagonista cercano de los ambientes donde se desarrolló esta investigación.
Un imán para las larvas
Uno de los primeros hallazgos fue que los nidos que contenían pichones de tordo tenían mayores probabilidades de presentar infestaciones de Philornis y, cuando estas ocurrían, tendían a albergar más larvas.
Pero el dato decisivo estuvo en cómo se distribuían esos parásitos entre las crías. Los investigadores observaron que las larvas afectaban en mayor proporción a los pichones de tordo que a los de hornero.
Según explicó Darío Manzoli, investigador del proyecto, “los tordos funcionaban como una especie de imán biológico para Philornis”.
Así, aunque la presencia de los tordos favorecía la infestación del nido, los pichones de hornero terminaban soportando una carga parasitaria menor de la que cabría esperar.
Cada larva causa menos daño
A esto se sumó otro efecto: cuando había tordos en el nido, el impacto negativo de cada larva sobre los pichones de hornero también era menor.
Los científicos todavía no pudieron identificar con certeza el mecanismo que explica este fenómeno. Una de las hipótesis es que la presencia de los pichones de tordo estimule a los padres a incrementar la provisión de alimento, un comportamiento documentado en estudios anteriores. Con una mayor disponibilidad de comida, los horneros podrían tolerar mejor los efectos de las larvas.
De esta manera, se combinan dos mecanismos: por un lado, una menor cantidad de larvas sobre los pichones de hornero y, por otro, un menor impacto de cada larva sobre ellos.
Las larvas influencian la competencia entre pichones
La interacción también tiene consecuencias para los propios tordos. Aunque sus pichones suelen perjudicar a los horneros al competir por el alimento y la atención parental, las larvas de Philornis afectan especialmente a las crías de tordo.
Esto puede reducir la ventaja competitiva que el parásito de cría obtiene dentro del nido.
“Lo que observamos es una forma inusual de competencia aparente mediada por parásitos”, explicó Agustín Fasano, uno de los autores del trabajo. Y agregó: “La presencia de los tordos modifica la relación entre las larvas y los horneros, y las larvas, a su vez, modifican la relación competitiva entre los pichones de ambas especies”.
Una lección sorpresiva de la naturaleza
Pablo Beldomenico, director del proyecto de investigación, recurrió a una analogía para explicar el fenómeno: “Para los pichones de hornero, nacer junto a un parásito de cría es como contratar un seguro contra Philornis”.
El investigador explicó que, si finalmente esos pichones no son parasitados por las larvas, habrán pagado el costo de ese seguro en vano. Sin embargo, dada la alta probabilidad de infestación por Philornis, la presencia del tordo puede convertirse en una protección indirecta: “Si ocurre el siniestro, además, parte de la prima se recupera”.
Los investigadores remarcaron que ninguno de los dos parásitos beneficia directamente al hornero. Es la interacción entre ambos la que termina modificando sus respectivos efectos sobre el hospedador.
Una red de relaciones en la naturaleza
El trabajo aporta evidencia sobre la complejidad de las relaciones entre las especies que conviven en un mismo ambiente. Los investigadores advierten que los organismos de una comunidad natural rara vez interactúan de manera aislada y que la presencia de una especie puede modificar los efectos que otra produce sobre un tercer organismo.
En este caso, dos amenazas para los pichones de hornero terminan atenuando parcialmente sus respectivos efectos negativos. La conclusión no es que los parásitos sean beneficiosos, sino que sus interacciones pueden generar consecuencias muy diferentes de las que se esperarían al estudiar cada uno por separado.
La investigación fue desarrollada por integrantes del Laboratorio de Ecología de Enfermedades (LEcEn), que funciona en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL y forma parte del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET-Litoral, UNL-CONICET).
El artículo científico se titula When two parasites are better than one: interactions between brood parasitism and ectoparasitism across ecological scales y fue firmado por Agustín Fasano, María José Saravia-Pietropaolo, Sofía Arce, Leandro Antoniazzi, Pablo Beldomenico y Darío Manzoli.
“Al sistema Philornis-moscas parásitas lo venimos estudiando hace aproximadamente dos décadas apuntó Beldomenico-. Es muy interesante porque permite dilucidar dinámicas de la interacción parásito-hospedador que son muy difíciles de estudiar en la naturaleza. Con el seguimiento continuo durante tantos años, se pudo lograr además una serie de datos sobre parasitismo de largo plazo únicos y muy valiosos para ver patrones a diferentes escalas temporales. Este hallazgo es uno más de varios muy interesantes que han surgido a lo largo de todos estos años de investigación rigurosa”, sentenció.
El hallazgo deja una conclusión tan inesperada como ilustrativa: en los nidos de horneros, la presencia de un intruso puede convertirse, paradójicamente, en una defensa indirecta frente a otra amenaza.