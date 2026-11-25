Una investigación realizada durante siete temporadas reproductivas en el centro de la provincia de Santa Fe reveló una interacción inesperada entre el tordo renegrido y una mosca parásita. Aunque ambos perjudican a los pichones, su presencia simultánea reduce el impacto sobre las crías de hornero. El trabajo fue publicado en una revista científica internacional.

Muestreo... Gentileza.

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En plena campaña... Gentileza.

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Cada ejemplar examinado queda en registro. Gentileza.

Los aportes científicos promueven larga vida para la especie. Gentileza.

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Las pequeñas aves durante la investigación de campo. Gentileza.

Uno de los investigadores en plena campaña de recolección de evidencia científica. Gentileza.

Un nido de hornero, su hogar... Gentileza.

Dos de los miembros del equipo de investigación durante la campaña en terreno. Gentileza.