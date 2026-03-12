Obras y nuevo patio gastronómico en el entorno del Hospital Iturraspe
El municipio ejecuta tareas de reorganización y mejoras en el sector para optimizar la circulación, garantizar accesos despejados para emergencias y ordenar la actividad de la feria que funciona en la zona.
La zona del hospital es intervenida con obras para ordenar el espacio público.
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el plan de mejoras y reorganización del área que rodea al Nuevo Hospital Iturraspe, con el objetivo de optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y ordenar los distintos usos del espacio público en un sector con gran movimiento de pacientes, trabajadores y vecinos.
El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el lugar junto y funcionarios municipales para supervisar las obras que ya avanzaron en dos etapas y que incluyen intervenciones en el estacionamiento, la señalización y el ordenamiento de actividades de la feria que se ubica en la zona.
Las primeras acciones del plan se concentraron en el ingreso principal al hospital sobre calle Gorriti. En ese sector se colocó señalética vial, se pintaron cordones y se instalaron carteles de prohibición de estacionamiento para mantener despejado el acceso. Además, se delimitó un espacio exclusivo para ambulancias.
El intendente explicó que las decisiones surgieron tras analizar los inconvenientes que se registraban en el funcionamiento diario del hospital. “Fuimos escuchando todas las cuestiones problemáticas que tenía el funcionamiento del hospital. No podía salir la ambulancia ante una emergencia porque había doble estacionamiento o se ocupaba la vereda”, señaló Poletti.
En este sentido, remarcó que las tareas forman parte de un trabajo coordinado entre distintos organismos. “Lo que se demuestra es un trabajo en equipo entre la Provincia y la Municipalidad, en este caso con Salud, la dirección y el Consejo de Administración del hospital”, destacó.
Nuevo estacionamiento y mejoras
La segunda etapa de las obras se enfocó en el playón de estacionamiento general, un espacio que anteriormente presentaba problemas por el barro y la falta de nivelación. Allí se ejecutaron ocho cuadras de estabilizado pétreo para ordenar el estacionamiento y mejorar la transitabilidad tanto para automóviles como para peatones.
El municipio avanza con el ordenamiento del estacionamiento en la zona.
Según explicaron desde el municipio, estas intervenciones buscan dar respuesta a un sector con alta demanda de estacionamiento y circulación permanente de ambulancias, pacientes y familiares.
Ordenamiento defood trucks y feria
Uno de los ejes del plan también apunta a reorganizar la actividad gastronómica y de la feria que funciona en el entorno del hospital. Actualmente hay 14 puestos de venta de comida que ocupaban espacios de circulación, lo que generaba dificultades para peatones, ciclistas o personas con movilidad reducida.
Para resolver la situación, el municipio acordó con los trabajadores la creación de un patio gastronómico “con iluminación para garantizar que todos funcionen equitativamente con los servicios dados por la municipalidad”, detalló Poletti. Además, se regularizarán las conexiones eléctricas para evitar que los puestos se enganchen a la red del hospital.
El intendente recorrió las obras realizadas en el entorno del Hospital Iturraspe.
El plan municipal también contempla nuevas intervenciones en la zona de la feria que funciona en el predio cercano al hospital. Según explicó Poletti, la intención no es trasladar a los feriantes, sino reorganizar el espacio para mejorar la convivencia entre la actividad y el funcionamiento del centro de salud. “No va a ser reubicada la feria, sino que la idea es ordenarla”, aseguró.
Además, el proyecto prevé estudiar soluciones para los problemas de anegamiento que se registran en el predio durante los días de lluvia, con la posible construcción de un retardador pluvial.
Etapas y coordinación de trabajo
La subsecretaria de Descentralización, Melina Pepermans, anticipó los próximos pasos: “Después vamos a empezar con la tercera y cuarta etapa que incluyen el sector gastronómico para ordenarlo en un solo sector y finalmente trabajaremos en la estructura de la plaza”, explicó.
Las tareas se realizan en conjunto entre la Provincia y el municipio.
Pepermans destacó la importancia de la coordinación entre las distintas áreas municipales y el hospital: “Esto ya lleva más de un año de trabajo en conjunto desde la intendencia de Poletti junto con el Nuevo Hospital Iturraspe”. Además, remarcó que el plan se implementa escuchando las necesidades tanto de los vecinos como de los feriantes de la zona.
Según la subsecretaria, las intervenciones no solo ordenan el espacio, sino que mejoran la seguridad y la circulación en un área de alta afluencia de personas. La reubicación y organización de los puestos gastronómicos permitirá crear un espacio más seguro y funcional, con servicios de agua, luz y limpieza, y pasillos amplios que faciliten el tránsito de peatones y ambulancias.