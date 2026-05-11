Del 11 al 13 de mayo, se desarrolla una nueva edición del Hot Sale, el evento de comercio electrónico más importante del país. Ante la masividad de la propuesta, que este año cuenta con más de 800 marcas y descuentos superiores al 55%, la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana, lanzó una campaña de prevención para proteger a los consumidores.
Qué hacer si sufrís una estafa durante el Hot Sale y cómo reclamar en Santa Fe
Desde la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana recomendaron verificar la seguridad de los sitios web, desconfiar de ofertas excesivas y conservar toda la documentación de las compras realizadas.
Florencia Gentile, directora del área, explicó en diálogo con CyD Noticias que el objetivo primordial desde la oficina de Defensa al Consumidor es “brindar asesoramiento e información justamente para que las compras sean seguras y los usuarios eviten caer en estafas como suele suceder frente a tanta oferta”.
Recomendaciones
Para navegar con tranquilidad entre las miles de promociones disponibles, la funcionaria recomendó dividir el proceso de compra en etapas y prestar especial atención a la seguridad de los sitios web. “Hay que visitar sitios seguros, esto se puede corroborar en la parte superior a la derecha de los dispositivos donde aparece el famoso candado. Esto indica que la página es oficial”, detalló Gentile.
Asimismo, advirtió sobre la importancia de la cautela frente a precios irrisorios: “Si hay un producto que tiene una excesiva oferta, que duden, que comparen los precios en otros comercios. Si es una oferta justamente muy marcada en descenso de valor, bueno, nos tiene que llamar la atención”.
Otra sugerencia clave para resguardar la identidad financiera es evitar que los navegadores almacenen información sensible: “Les sugerimos que, por favor, no guarden los datos, por ejemplo, de las tarjetas porque pueden utilizarse estos datos para las estafas”.
Control post-venta
Una vez realizada la operación, el rol del consumidor sigue siendo activo. La funcionaria recordó que la Ley de Defensa del Consumidor ampara a todos los usuarios, pero para ejercer esos derechos es fundamental contar con pruebas. “Les pedimos que guarden comprobantes, tickets, facturas, o capturas de pantalla de la compra, porque es lo que nosotros tenemos para poder reclamar”, enfatizó.
Además, instó a los compradores a realizar un seguimiento exhaustivo de sus movimientos bancarios: “Revisen el homebanking, los resúmenes de las cuentas para que no haya algún débito indebido o alguna situación que no corresponde a la relación de consumo que hizo el usuario”.
Según Gentile, los estafadores suelen utilizar formatos y colores casi idénticos a las páginas originales: “Varía en detalles muy mínimos, pero que en lo visual muchas veces confunde. Si le genera duda, que no lo hagan”.
Canales de reclamo
Para aquellos que ya han realizado una compra y se sienten insatisfechos o detectan irregularidades, existen mecanismos legales de solución. Uno de los más importantes y menos conocidos es el plazo de revocación. “La gente tiene 10 días con el famoso botón de arrepentimiento, por este derecho sí podemos hacer que se vuelva para atrás”, aseguró la directora.
Finalmente, desde la Municipalidad recordaron que la oficina de Defensa al Consumidor, ubicada en Las Heras al 2800, se encuentra abierta para recibir consultas presenciales, por WhatsApp, teléfono o correo electrónico.
“Siempre les decimos que hay posibilidades para revertir la situación”, concluyó Gentile, invitando a la ciudadanía a no dudar en buscar asesoramiento profesional ante cualquier inconveniente con sus compras de indumentaria, electrónica o productos para el hogar.
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