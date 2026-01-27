Pago anticipado en Santa Fe permite ahorrar hasta 56% en impuesto inmobiliario

Desde este martes, los santafesinos ya pueden descargar las boletas correspondientes al impuesto inmobiliario y a la patente de sus vehículos, y aprovechar los descuentos que ofrece la provincia por el pago anticipado. La iniciativa estará vigente hasta el 27 de febrero y busca fomentar la adhesión al pago anual, ofreciendo importantes beneficios económicos.
“El pago total anual tanto del impuesto inmobiliario como de patente tiene un descuento del 35%, es una oportunidad que deben aprovechar los contribuyentes. Poder aprovechar estos descuentos sería muy importante”, señaló Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe.
Desde junio de 2024, no se reparten más boletas físicas. Según Galíndez, “ya están disponibles las partidas de impuesto inmobiliario como así también de patente, tanto en la página del gobierno de la provincia, como así también en el portal de ID Ciudadana y también ahora disponibles en la aplicación Mi Santa Fe”.
Los pagos se pueden realizar a través de Santa Fe Servicios, utilizando únicamente el número de documento y también mediante el portal de Ciudadanía con CUIT y clave. Los contribuyentes pueden abonar con billeteras virtuales, tarjeta de débito o crédito. En este último caso, existe una promoción vigente con el Banco de Santa Fe para abonar el pago total anual en seis cuotas sin intereses.
Además, quienes opten por el débito automático o el pago en cuotas del impuesto inmobiliario recibirán un descuento del 15% en cada cuota. “Cada vez se adhieren más contribuyentes tanto al pago del impuesto anual del impuesto inmobiliario como de patente. La gente ve los beneficios de este descuento, lo aprovecha y por eso paga el total anual”, explicó el funcionario.
Beneficiosadicionales
La provincia también prevé incentivos para quienes mantienen su situación fiscal al día. “Aquellos buenos contribuyentes del impuesto inmobiliario que no tenían deuda el 31 de diciembre del 2025, tienen un descuento del 20% de las cuotas 1 a 5 y el 100% de la cuota 6. Combinado el beneficio del buen contribuyentey el pago total anual tiene un descuento total del 56%”, detalló Galíndez.
API busca que más contribuyentes adhieran al pago anticipado.
El subsecretario recordó que la ley tributaria permite ajustes en el segundo semestre para las cuotas 4, 5 y 6, y adelantó que también se prevé una actualización del régimen de patente en algún momento de 2026. “Es una posibilidad de tener un beneficio y además cancelar el impuesto total”, agregó.
Con estas medidas, la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) busca que más contribuyentes adhieran al pago anticipado y aprovechen los descuentos, al tiempo que simplifica el acceso a las boletas y las modalidades de pago, facilitando la planificación financiera de las familias y empresas.