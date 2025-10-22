Habilitan un sistema más ágil de compras de insumos para IAPIP

El Poder Ejecutivo dictó un decreto para darle agilidad en la compra de insumos al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP), especialmente en lo que son insumos para las actividades básicas que desarrollan los detenidos en las cárceles de la provincia, como panadería, carpintería o herrería.
El decreto N° 2617 fue publicado este martes en el Boletín Oficial y presentado en conferencia de prensa, en Rosario, por los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y de Economía, Pablo Olivares más la titular del Servicio Penitenciario, Leticia Masneriy la directoria de IAPIP, Rocío Zanón.
Los trabajos para IAPIP los realizan los detenidos en talleres de las distintas dependencias penitenciarias y no los realizan aquellos incluidos en el régimen de alta peligrosidad. Parte del material producido es para dependencias públicas, especialmente escuelas, pero también están a la venta para particulares.
En el aspecto central, el decreto exceptúa de otro decreto, el 2233/16 que estableció límites a la contratación directa. Ahora se permite esa contratación en la medida que se cumplan concurrentemente las siguientes condiciones:
* Se trate de bienes considerados como insumos, materias primas, servicios o componentes del proceso productivo, incluyendo aquellos destinados a la actividad primaria, la elaboración, transformación o distribución de productos manufacturados o semielaborados;
* Su adquisición sea afrontada con recursos generados por el propio IAPIP en el marco de su actividad económica y productiva.
"El Gobierno de la Provincia consolida su modelo penitenciario con diferentes acciones, entre ellas el trabajo en las cárceles" señaló Cococcioni quien explicó, que a diferencia del régimen federal, en Santa Fe no se paga a los detenidos una remuneración por los trabajos que realizan en el penal. "El objetivo es fortalecer en los penales la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad individual como ejes de la inserción social", añadió.
Masneri y Zanón expusieron ante la prensa los avances en la reconversión del sistema penitenciario provincial y el nuevo funcionamiento del IAPIP bajo una lógica productiva y transparente. Dijo Masneri que la decisión "profundiza así una política pública que transforma el sistema carcelario, reemplazando la ociosidad por trabajo, formación y producción. El modelo impulsa la creación de talleres y emprendimientos productivos dentro de las unidades penitenciarias".
El decreto habilita la compra directa -previa compulsa de precios o algún otro procedimiento - de bienes como harina, maderas, herrajes, forrajes, fertilizantes, semillas, pigmentos, hilados, tejidos, herramientas menores, elementos de embalaje, repuestos de maquinaria, materiales de construcción y otros de similar naturaleza.
Los procedimientos de contratación así como los actos de adjudicación y aprobación, cualquiera sea su monto, serán realizados por la autoridad máxima del IAPIP "de conformidad con los principios de razonabilidad, eficiencia y publicidad, en los términos que se establezcan reglamentariamente por el propio Instituto" reza el artículo 2.
Más adelante se habilita a los dos ministerios a dictar resolución conjunta mediante la cual podrán modificar, ampliar o restringir el alcance de los bienes o servicios presumidos como insumos, materias primas o componentes productivos atendiendo a razones técnicas, logísticas o presupuestarias.
Ahora, la titular del IAPIP deberá dictar un régimen especial de interno de compras y contrataciones productivas donde debe contemplar los procedimientos abreviados y escalonados de contratación para bienes comprendidos en el decreto; mecanismos de verificación y trazabilidad de operaciones; integración del sistema de compras con los planes de producción y con el control presupuestario de recursos propios.
Además se le orden a Instituto a garantizar la trazabilidad completa de los procedimientos de contratación mediante el uso de sistemas digitales de gestión, compatibles con los estándares establecidos por la Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Nº 14256 y las disposiciones de la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Origen
El IAPIP fue creado por la Ley Nº 9907, en 1986, como organismo autárquico y actualmente bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, con dependencia funcional y administrativa definida en el marco de la estructura orgánica de dicha jurisdicción ministerial.
Dicho instituto tiene como finalidad institucional la planificación y realización de la terapia laboral de los internos alojados en unidades penitenciarias, a través de actividades productivas organizadas con criterios de eficacia operativa, rentabilidad empresaria y sentido social de laborterapia.
Devolución de Ingresos Brutos
En el marco de las medidas que desde el Gobierno Provincial se implementan para generar alivio fiscal a los sectores productivos, la Administración Provincial de Impuestos (API) lleva devueltos $ 2.217.545.658 en saldos a favor de Ingresos Brutos.
El secretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, destacó el alcance de la medida que responde a un reclamo de muchos años. "Fuimos dando respuestas claras e innovadoras, en principio con la determinación del reintegro directamente a la cuenta del contribuyente y luego ampliando el universo de solicitantes que puedan pedirlo, estén sin o con Riesgo Fiscal", señaló.
A partir de agosto de este año, el monto máximo mensual para solicitar la devolución ascendió a $ 10 millones.
La iniciativa comenzó en abril y hasta el 15 de octubre lleva ingresados 2.282 pedidos. Para solicitar la devolución el trámite es sencillo y puede realizarse de manera online en www.santafe.gob.ar/api. Allí se debe seleccionar la opción "Ingresos Brutos – Solicitud Devolución / Compensación – Saldo a Favor Autorizado".
Luego, ingresando al "Sistema de Gestión de Devoluciones" con CUIT y Clave Fiscal, el contribuyente deberá declarar su Clave Bancaria Uniforme (CBU). Una vez aprobada la solicitud, el monto será transferido automáticamente a la cuenta declarada.
Galíndez, expresó que "con este procedimiento podemos decir que logramos el objetivo de facilitar el acceso a los contribuyentes y agilizar trámites, con transparencia y certezas".
Para concluir, el funcionario agregó que esta medida "no es un hecho aislado, ya que responde a una demanda de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y se suma a los créditos fiscales a los sectores de comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, quienes pueden utilizar un porcentaje (a veces el 100 %) del pago que realizan de patente o impuesto inmobiliario, para reducir Ingresos Brutos".
