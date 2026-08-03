Del miércoles 26 al domingo 30 de agostoen los Altos de la Estación Belgrano, del 26 al 30 de agosto de 2026, tendrá lugar la XXXII Edición de la Feria del Libro de Santa Fe, con la participación de destacados exponentes de la literatura argentina.
Quiénes serán los invitados de la Feria del Libro de Santa Fe
Del 26 al 30 de agosto, la Feria del Libro de Santa Fe reunirá a destacados autores argentinos en un evento cultural con charlas, talleres y presentaciones literarias.
El evento es organizado de forma conjunta por la Municipalidad de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral. Además, cuenta con el acompañamiento de la Universidad Católica de Santa Fe a través de presentaciones editoriales propias y la organización de diferentes actividades.
A lo largo de las jornadas, se harán presentes autores e ilustradores de la talla de Tamara Tenenbaum, Gabriela Cabezón Cámara, Joaquin Linne, Marcela Ternavasio, Pablo Bernasconi, Ignacio Iraola, Patricia Kolesnikov, Dolores Reyes, Istvansch, Silvia Hopenhayn, Osvaldo Aguirre, Roberto Chuit Roganovich, Rocío Muñoz Vergara, Pablo Groisman, Willy Durán, Claudia Chamudis, Pablo Cruz y Marilyn Contardi.
Asimismo, contará con la participación de 70 stands de editoriales y proyectos asociados al libro y más de 90 presentaciones de publicaciones, talleres, encuentros y charlas.
La Feria del Libro se consolida como un espacio fundamental para la celebración, circulación y reflexión en torno a los libros, la lectura y el entramado cultural que los rodea. Como es tradición, la Feria alojará parte de la programación del XX Argentino de Literatura de la Universidad Nacional del Litoral. Entre el 27 y 30 de agosto, se realizarán Mesas de edición, narrativa, crítica, poesía, presentaciones de libros, entre otras actividades. La conferencia inaugural contará con la participación de Gabriela Cabezón Cámara.
La información completa se compartirá a la brevedad en las redes sociales de la Feria y de las instituciones organizadoras, y también en https://www.santafeciudad.gov.ar/capitalcultural/feriadellibro/.