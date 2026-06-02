La ciudad de Santa Fe se prepara para una nueva edición de la Feria del Libro, que se desarrollará en agosto en la Estación Belgrano y que comenzará a organizar su participación con la apertura de inscripciones prevista para el 8 de junio.
Santa Fe prepara su Feria del Libro con fuerte articulación institucional: abren las inscripciones
La ciudad será sede de una nueva edición del tradicional encuentro cultural en la Estación Belgrano durante el mes de agosto, con participación de editoriales, escritores y librerías de toda la región, en el marco de una convocatoria que comenzará el 8 de junio.
Autoridades municipales, provinciales y universitarias destacaron el trabajo conjunto que sostiene el evento cultural, que llegará a su edición número 32 y buscará consolidar su crecimiento.
Trabajo articulado
El intendente Juan Pablo Poletti resaltó el valor cultural que representa la feria para la región subrayando la importancia de sostener políticas culturales de largo plazo y la posibilidad de expansión del evento: “Ojalá tengamos a futuro que ir pensando en otro lugar, realmente hacerlo en la Estación Belgrano, es emblemático y que se ocupen las dos plantas”.
Asimismo, destacó el rol del Estado en un contexto complejo. “Sabemos que son momentos difíciles, pero es una oportunidad para poder venir a presentar eh nuevos libros y que podamos estar desde el estado y la universidad brindando esta oportunidad de una feria que agarra nombre todos los años”, sostuvo Poletti.
El rol de la Universidad
Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, remarcó la continuidad del trabajo conjunto entre instituciones y el rol de la universidad en la feria.
En ese sentido expresó: “seguimos acompañando estas iniciativas que da cuenta justamente ese trabajo sostenido de más de de 30 años en colaboración de manera mancomunada, municipalidad, provincia, universidad”.
Tarabella también explicó el aporte institucional. “Va a estar presente con su stand de ediciones UNL, pero también los catálogos de otras ediciones universitarias”, remarcó. En relación con el sentido de la feria como espacio de circulación del conocimiento, sostuvo: “es el lugar en donde todo aquello que producen nuestros docentes e investigadores se hace el libro, se materializa”.
Además, anticipó actividades académicas vinculadas al evento: "Por tercer año consecutivo se va a desarrollar el argentino de literatura que en esta oportunidad cumple 20 años”.
Convocatoria abierta
Desde el Ministerio de Cultura de la provincia, el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, anunció la apertura de la convocatoria y adelantó parte de la programación de la feria. “Va a haber presentaciones de libros, invitados nacionales que ya estamos trabajando con los equipos de programación y de producción de las tres entidades”, señaló.
Ricci destacó además la importancia de la participación de actores locales y del sector editorial. “La convocatoria que el a partir del próximo 8 de junio está abierta y es para que todas las librerías, editoriales y autores santafesinos no dejen de estar presente en esta Feria del Libro”.
El funcionario remarcó el carácter identitario del evento: “Esta Feria del Libro es la oportunidad en el año para que las novedades editoriales de la provincia, de las instituciones, pero también de las editoriales independientes se presenten”.
Con una programación en expansión, fuerte articulación institucional y una convocatoria abierta a editoriales y autores, la Feria del Libro de Santa Fe se proyecta como uno de los principales encuentros culturales del año en la provincia.