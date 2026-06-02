Edición 32º

Santa Fe prepara su Feria del Libro con fuerte articulación institucional: abren las inscripciones

La ciudad será sede de una nueva edición del tradicional encuentro cultural en la Estación Belgrano durante el mes de agosto, con participación de editoriales, escritores y librerías de toda la región, en el marco de una convocatoria que comenzará el 8 de junio.