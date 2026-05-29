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La Orquesta Sinfónica Provincial festeja 70 años con programación especial

La institución celebra siete décadas de trayectoria con una agenda de actividades y conciertos especiales. Su director, Silvio Viegas, destacó el vínculo con el público y el presente artístico del conjunto.

Silvio Viegas destacó el vínculo con el público en el aniversario de la orquesta.Silvio Viegas destacó el vínculo con el público en el aniversario de la orquesta.
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La Orquesta Sinfónica Provincial cumple 70 años y su director, Silvio Viegas, destacó el presente de la institución, el vínculo con el público y los proyectos que se preparan para el futuro. En Primera Mañana, repasó el crecimiento del conjunto, su función social y las actividades previstas en el marco del aniversario.

El director resaltó el rol de la audiencia en la historia reciente de la orquesta y el vínculo construido en los últimos años. “Es muy lindo poder celebrar 70 años teniendo a nuestro lado un público tan apasionado, tan deseoso de escuchar la orquesta, tan cerca de nosotros”, expresó.

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En esa línea, remarcó los cambios en la relación con los espectadores y el trabajo sostenido de la institución: “Esta cercanía es algo muy lindo que la orquesta logró en esos últimos años”.

Repertorio diverso

Viegas explicó que la identidad de la orquesta se apoya en una programación amplia y accesible. También detalló la variedad de propuestas: “Hacemos desde de la música más tradicional pasando por la folclórica, por música de película, para niños”.

En esa línea, remarcó la dimensión social del proyecto: “Es orquesta que está muy preocupada con su función social y creo que está logrando muchas cosas lindas”.

Orquesta Sinfónica Provincial. Foto: Gentileza producciónLa orquesta prepara actividades y proyectos para su celebración de 70 años.

Concierto especial

El director anticipó que las celebraciones incluirán conciertos especiales y propuestas conmemorativas. Entre ellas, se destaca la programación de una ópera en septiembre, además de un libro que recopilará la historia de los 70 años de la institución.

Sobre el concierto aniversario de este viernes el director confirmó además que músicos jubilados se sumarán a la presentación final como parte de un homenaje especial. También destacó la interpretación de Scheherazade, a la que definió como una obra con gran riqueza instrumental.

Orquesta Sinfónica Provincial. Foto: Ministerio de Cultura de la ProvinciaEl repertorio incluirá obras clásicas y participación de músicos jubilados.

Respecto a las entradas, explicó que fueron gratuitas y de alta demanda: se agotaron en pocas horas. Sin embargo, aclaró que el ingreso se mantendrá abierto hasta minutos antes del concierto y que, incluso sin ticket, el público podrá acceder en caso de disponibilidad de espacio.

“Las personas que tienen ganas de escuchar la orquesta se acerquen porque van a poder entrar”, señaló, y remarcó que el objetivo es que nadie quede afuera de la celebración. Finalmente, Viegas destacó el rol del público en esta etapa: “La estrella más importante de esta fiesta es el público. Para ellos hacemos todo”.

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