El viernes 29, en ATE Casa España

Concierto solidario por el 70° aniversario de la Sinfónica Provincial

La dirección estará a cargo del maestro Silvio Viegas, y el programa incluirá la Obertura de “Los Maestros Cantores de Núremberg” de R. Wagner y “Scheherezade”, de Rimski-Kórsakov. Con entrada libre, se invita a donar un abrigo en buen estado que será entregado a la Asociación Civil Sinergia del Norte Santafesino.