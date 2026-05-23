La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, que depende del Ministerio de Cultura, presentará su quinto concierto de temporada con motivo de la celebración de su 70° aniversario. El encuentro será en Ate Casa España (Rivadavia 2871), a las 21, el viernes 29 de mayo, día que coincide con el debut oficial de la Sinfónica santafesina (29 de mayo de 1956). La entrada será gratuita y solidaria, con cupo limitado.
Concierto solidario por el 70° aniversario de la Sinfónica Provincial
La dirección estará a cargo del maestro Silvio Viegas, y el programa incluirá la Obertura de “Los Maestros Cantores de Núremberg” de R. Wagner y “Scheherezade”, de Rimski-Kórsakov. Con entrada libre, se invita a donar un abrigo en buen estado que será entregado a la Asociación Civil Sinergia del Norte Santafesino.
La dirección estará a cargo del maestro Silvio Viegas y el programa de la celebración incluirá dos obras icónicas del universo académico: la Obertura de “Los Maestros Cantores de Núremberg” de R. Wagner y “Scheherezade”, de Rimski-Kórsakov.
Acción solidaria
La orquesta invita, a todos quienes quieran colaborar, a la donación solidaria de un abrigo en buen estado que será entregado a la Asociación Civil Sinergia del Norte Santafesino, la cual se ocupará de su justa distribución a personas en situación desfavorable.
Seguir escribiendo la historia
Viegas se refirió a este concierto como “una gran celebración por 70 años de historia ininterrumpida. Como dije cuando estrenamos la muestra en el Centro Cultural Provincial hace unos días, el público va a disfrutar de lo que es la gran orquesta. Va a ser testigo de algo maravilloso. Va a poder escuchar dos obras magníficas. Vamos a tocar la Obertura de “Los Maestros Cantores” de Wagner, que es una celebración grandiosa y luminosa del arte, la tradición y el espíritu festivo alemán; y también “Scheherezade”, de Rimski-Kórsakov, que es un viaje hermoso que transforma los cuentos de Las mil y una noches en una aventura musical apasionante. Esperamos a todos para seguir escribiendo la historia musical de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Santa Fe”.
Localidades anticipadas
El retiro de entradas estará disponible desde el martes 26 de mayo hasta el día del concierto inclusive en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, se permitirá el ingreso libre de público hasta completar el aforo.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.