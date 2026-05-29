El Centro de Salud Nuevo Horizonte celebró su decimoquinto aniversario con una jornada donde la alegría y la emoción fueron las grandes protagonistas. Una gran cantidad de vecinos se acercaron para festejar el recorrido de esta institución que, desde su apertura el 14 de mayo de 2011, se consolidó como un espacio de referencia para el acceso a la salud pública y el fortalecimiento comunitario en la zona norte de la ciudad.
El Centro de Salud Nuevo Horizonte celebró 15 años de compromiso con la comunidad
El efector celebró su aniversario con una jornada comunitaria que reunió a vecinos, trabajadores y organizaciones locales en distintas propuestas de salud, cultura y recreación. La actividad puso en valor el trabajo sostenido del centro a lo largo de estos años.
Más allá de la atención médica tradicional, el efector se transformó a lo largo de este tiempo en un verdadero faro de contención social; un refugio donde las historias de los vecinos se entrelazan con el cuidado de la vida y donde cada consulta médica se convierte en un acto de escucha, empatía y cercanía con el territorio.
El festejo transformó el entorno del efector en un escenario muy colorido, donde se desplegaron múltiples propuestas integradas. La programación incluyó una muestra de actividad física controlada, un taller de nutrición, actividades coordinadas por el equipo de Salud Mental, la lectura de una reseña histórica y un emotivo recorrido por un “museo de fotos” que repasa los momentos más significativos de la institución, despertando sonrisas y algunas lágrimas al recordar los inicios de la lucha comunitaria por este espacio. Además, participaron el área de Kinesiología y estudiantes de Enfermería realizando prácticas vinculadas al espacio.
Durante la colorida jornada también hubo feriantes barriales y una feria de ciencias a cargo de alumnos de la Escuela Bicentenario de la Patria. En el marco de los talleres culturales, se desarrolló una intervención artística colectiva con pequeñas piezas de tela ilustradas, donde cada participante plasmó su historia personal con el centro de salud para unirlas en un gran relato comunitario.
La propuesta se completó con EcoCanje de plantines, un stand de consejería de Géneros y Disidencias, acciones para adultos mayores, un show de Hip Hop, juegos preventivos sobre consumos problemáticos para adolescentes y un sector de Deportes con inflable, ping pong y sapo para las infancias.
El valor de la cercanía
Presente en los festejos, el intendente Juan Pablo Poletti expresó su satisfacción por el camino recorrido y el fuerte lazo construido con el entorno: "Para nosotros es sumamente importante poder estar festejando que no es un año más, son 15 años de compromiso con el territorio, con la cercanía, realmente un sentido de pertenencia de cada uno de los empleados, de los profesionales, de los que acá están día a día trabajando en un barrio que tiene muchas necesidades y que usa mucho este centro de salud”.
Antes de cerrar, expresó: “Queremos potenciar, apoyar y sobre todo valorar el trabajo del empleado municipal, de cada uno de los profesionales y esta cercanía y esta relación. Los vecinos destacan la contención que brindan y eso significa un montón. Esto es lo que queremos apoyar y estamos agradecidos a cada uno de los miembros del equipo".
Por su parte, la subsecretaria de Salud del municipio, Lorena Massari, remarcó la importancia estratégica del efector en la red sanitaria: "Siempre la promoción y la prevención son lo más importante para prevenir la llegada a las guardias, pero sobre todo también para informar, para educar en salud, para que la comunidad tenga las herramientas y pueda utilizarlas para cuidar su salud. Y eso es lo que se realiza desde hace 15 años desde este centro de salud”.
“No solo brinda la atención necesaria, crecer en servicios, crecer en prestaciones, sino también generar ese vínculo y reforzarlo con la comunidad y con las instituciones que lo rodean. Además, el centro de salud se jacta de ser un centro formador a través de convenios con universidades e institutos, por lo que más allá de brindar servicios y de poder dar una respuesta a la comunidad, es un centro que crece profesionalmente", destacó Massari.
Crecimiento profesional
A su turno, la supervisora del Centro de Salud Nuevo Horizonte, Agustina Rodríguez, brindó detalles sobre la amplia cobertura y la modernización del espacio, que atiende diariamente a más de 120 personas en sus diferentes áreas de medicina general, ginecología, pediatría, enfermería, farmacia, odontología, psicología, trabajo social y kinesiología.
Así describió: "Hoy contamos con 2022 historias clínicas familiares, y unas 100 deben ser pacientes de la localidad de Recreo por un tema de cercanía. Lo que avanzó mucho también es la tecnología; hoy las derivaciones se hacen digitales, la entrega de medicamentos ya se sacó del formato papel y estamos todos digitalizados, lo que agiliza muchísimo el trabajo”.
“Conocemos a casi todos los vecinos. La verdad que primero es un orgullo y, segundo, una responsabilidad por cómo llegamos a ellos y la cercanía que tenemos. Sobre todo, valoramos y admiramos muchísimo el sentido de pertenencia que tiene el vecino con el centro de salud, tanto en el cuidado edilicio como en el cuidado del personal", cerró con emoción y orgullo.
La voz de la historia en el barrio
Finalmente, Silvia Calderón, vecina histórica del barrio desde el año 2006, recordó con emoción los inicios del efector y el cambio que significó para la calidad de vida de las familias de la zona, personificando el sentimiento de gratitud de toda la comunidad hacia ese rincón del barrio que les devolvió la dignidad en el acceso a la salud.
"El tener este centro mejoró la atención y tenerlo más cerca también posibilitó que mucha gente pudiera concurrir, porque antes teníamos que ir a otros lugares y, como no pertenecíamos al área programática, lamentablemente teníamos que esperar que nos den turno. Siempre tuvimos todas las especialidades y hasta programas en donde nos hacían hacer deporte, tejido, bordado. Yo he aprendido a hacer huerta acá y fue muy bueno porque con la tierra no me llevaba bien y aprendí mucho. Es un lugar muy importante para el barrio porque ellos cubren 384 viviendas, y en cada vivienda hay niños, hay adultos y hay jóvenes", contó la vecina de Nuevo Horizonte.