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Más de 590 mil visitantes disfrutaron de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad consolidó un balance positivo del receso invernal con una intensa agenda de actividades, que incluyó propuestas teatrales, culturales y gastronómicas para toda la familia.

"Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires."Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
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La Ciudad de Buenos Aires cerró un positivo balance de las vacaciones de invierno, con una intensa agenda de actividades y una importante afluencia de visitantes.

De acuerdo con las estimaciones del Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad, durante las cuatro semanas del receso llegaron más de 594 mil turistas, que dejaron un impacto económico superior a los $275 mil millones. Además, la ocupación hotelera alcanzó picos del 77% durante la tercera semana de unas vacaciones que promediaron el 70% en todas las categorías

"Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires."Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

"Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Miles de familias siguen eligiendo a la Ciudad para disfrutar de unos días de descanso, y eso nos impulsa a continuar trabajando junto a toda la cadena de valor de nuestro destino para seguir ofreciendo experiencias de calidad", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

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Este fin de semana continuará la programación especial con nuevas ediciones de las actividades organizadas por la Ciudad, además de la posibilidad de seguir disfrutando de los principales atractivos turísticos porteños.

"Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires."Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las propuestas se destaca Estación Vacaciones, con espectáculos musicales, juegos, espacios recreativos y opciones gastronómicas en el Parque Ferroviario Colegiales (Moldes y Virrey Arredondo), e Invierno en las Plazas, que se desarrollará el viernes 31 con actividades para toda la familia en distintos espacios verdes de la Ciudad, como Parque Chacabuco, Plaza Almagro y Plaza Roque Saenz Peña.

Una agenda para todos los públicos

Durante las vacaciones, la Ciudad desplegó una programación especial que combinó grandes producciones teatrales, experiencias inmersivas, actividades culturales, eventos gastronómicos y propuestas al aire libre.

"Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires."Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los grandes atractivos fue la posibilidad de vivir las últimas instancias de la Copa Mundial de la FIFA™ en el Buenos Aires Fan Fest, un espacio que funcionó como punto de encuentro para miles de personas que siguieron los partidos en pantalla gigante junto a espectáculos, propuestas gastronómicas y actividades recreativas.

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La cartelera teatral volvió a ser uno de los principales motores del turismo familiar, con espectáculos como Disney On Ice, Annie, Anastasia y Charly y la fábrica de chocolate, que convocaron a vecinos y visitantes durante todo el receso.

Sabores

La agenda también incluyó propuestas como la Feria del Libro Infantil, Maravillosa Alicia, y el Museo Participativo de Ciencias, además de ferias gastronómicas como Caminos y Sabores, consolidando una oferta diversa para todas las edades.

"Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires."Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos.

Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.

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