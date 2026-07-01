Las vacaciones de invierno marcan uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año para la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño ofrece un amplio despliegue de actividades y experiencias pensadas para toda la familia, con propuestas que abarcan espectáculos, actividades culturales, espacios recreativos, paseos al aire libre y experiencias gastronómicas.
Vacaciones de invierno: un recreo para descubrir y disfrutar la Ciudad Buenos Aires
Grandes espectáculos teatrales y diversas propuestas culturales forman parte de la oferta turística que presenta la Ciudad para disfrutar en familia.
"Esta temporada es una invitación a hacer un recreo de la rutina y volver a encontrarnos con esos momentos que más disfrutamos en familia. Buenos Aires tiene la capacidad de sorprender en cada visita: siempre hay un rincón por descubrir, una experiencia nueva para vivir o una actividad distinta para compartir. Invitamos a quienes nos visitan a que sigan descubriendo todo lo que la Ciudad tiene para ofrecer", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Este año, el gran diferencial del receso de invierno será vivir en la Ciudad los últimos partidos de la Copa Mundial de la FIFA™, combinando el descanso con la pasión del fútbol. Durante las vacaciones, se podrán seguir los encuentros decisivos de la competición en diferentes puntos especialmente preparados para la ocasión.
Se destaca el Buenos Aires Fan Fest, ubicado en Plaza Seeber, que contará con transmisiones en pantalla gigante, propuestas gastronómicas, shows musicales y actividades para toda la familia hasta el 19 de julio, de 12 a 20 (con jornadas extendidas según el fixture).
Además, en el caso de los encuentros de la Selección Argentina, la experiencia se extenderá a diferentes espacios itinerantes de la Ciudad para que más personas puedan compartir el clima mundialista.
La programación de vacaciones de invierno se complementa con espectáculos teatrales, experiencias inmersivas, muestras interactivas, grandes eventos familiares y recorridos culturales que invitan a descubrir distintos rincones de la Ciudad.
Actividades especiales para disfrutar las vacaciones
La agenda invernal de la Ciudad incluirá propuestas especialmente pensadas para disfrutar del espacio público durante la temporada. En el marco del programa Invierno en la ciudad más linda del mundo, Buenos Aires desarrollará dos formatos complementarios de actividades con experiencias culturales, musicales y gastronómicas distribuidas en distintos puntos de la Ciudad.
Además, el ciclo Afters BA24 se desarrollará el 20 de julio con una edición especial por la Noche del Amigo y continuará el 22 y 29 de julio en diferentes barrios de la Ciudad. La propuesta combinará música, gastronomía y activaciones urbanas en formato after office, con el objetivo de generar espacios de encuentro, circulación y disfrute del espacio público en el marco del programa BA24HS.
Propuestas para todos los gustos
Durante las receso invernal, la oferta teatral de la Ciudad de Buenos Aires cobra un papel protagónico. Entre las opciones destacadas se encuentran Disney on Ice (Movistar Arena, Humboldt 450), una aventura sobre hielo llena de magia, emoción y diversión que reúne a todos los personajes de Frozen y Encanto, y que contará con la primera participación de Stitch.
La cartelera también contará con reconocidas producciones musicales como Annie (Teatro Ópera, Av. Corrientes 860), una historia conmovedora y sensible que sigue impactando en todas las generaciones; y Anastasia (Teatro Astral, Av. Corrientes 1639), una obra que invita al público a un viaje en el tiempo a través de una puesta en escena que combina música, romance y aventura.
Charly y la fábrica de chocolate (Gran Rex, Av. Corrientes 857)) es otra de las propuestas para toda la familia durante las vacaciones de invierno: una espectacular adaptación musical del clásico de Roald Dahl que invita a sumergirse en un mundo de fantasía, música y aventuras.
Completa la programación Colón para niños | Cuentos líricos (Teatro Colón, Cerrito 628), una propuesta especialmente diseñada para acercar al público infantil al universo de la ópera a través de relatos, música y personajes inolvidables.
La agenda de vacaciones de invierno incluye grandes propuestas para disfrutar en familia. Entre ellas se destaca la Feria del Libro Infantil (Centro de Convenciones de Buenos Aires Av. Figueroa Alcorta 2099) ofrecerá una amplia programación con narraciones, talleres, espectáculos y encuentros con autores para fomentar la lectura entre los más jóvenes.
Por su parte, Maravillosa Alicia (Jardín Botánico Av. Santa Fe 3951) ofrecerá una experiencia inmersiva inspirada de Alicia en el País de las Maravillas a través de un recorrido nocturno en el corazón de la Ciudad.
Para quienes buscan aprender y descubrir, la agenda propone actividades como Caminos y Sabores (del 9 al 12 de julio, en BA Ferial), una feria que reúne a productores de todo el país en una experiencia que combina gastronomía, tradiciones regionales y actividades para toda la familia. Además, el Museo Participativo de Ciencias (Centro Cultural Recoleta, Junín 1930) mantiene su clásica invitación a explorar los fenómenos de la física, la percepción y la tecnología a través de juegos, experimentos y desafíos pensados para aprender de manera divertida.
Los imperdibles de la Ciudad
Como siempre, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo que permite obtener vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. Todo el fin de semana, de 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por alrededor de 35 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.
Estarán presentes como siempre los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer
Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.
La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, recorran sus 380 librerías, conozcan sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.
Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.