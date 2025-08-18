Jardines Municipales celebraron el Mes de las Infancias en barrio Chalet
En el playón ubicado en Roberto Arlt y Roque Saénz Peña, los niños festejaron con juegos, música y en familia. Compartieron la jornada con los jardines de Varadero Sarsotti, San Lorenzo y de barrio Centenario.
Los niños disfrutaron de juegos en el playón del jardín municipal.
En el marco del Mes de las Infancias, el intendente Juan Pablo Poletti junto a la secretaria de Educación, Alicia Barletta, participaron de un momento de celebración del Día del Niño que se llevó a cabo en el playón del Jardín Municipal Chalet, ubicado en Roberto Arlt y Roque Saénz Peña. Los alumnos vivieron una mañana cargada de actividades pensadas por las docentes y compartidas con las familias y vecinos del barrio.
La propuesta fue organizada por la dirección de Infancias, de Deportes, y Salud; y las secretaría de Cultura y Educación, en donde participaron niños, niñas y familiares de los jardines de Varadero Sarsotti, San Lorenzo y también fue invitado el Jardín Provincial de barrio Centenario. Disfrutaron de una jornada llena de juegos, propuestas de seguridad vial, música, entre otros.
El mandatario local, destacó la importancia de las diferentes actividades que se realizaron y señaló: “Para nosotros es todo el mes de la infancia y queremos celebrarlo con todo, participando de actividades con distintas áreas. Es poder brindarle a los niños actividades para que se diviertan, jueguen, armen barriletes, títeres y disfruten en los peloteros”.
Jornada recreativa con música y juegos para todas las edades.
Por su parte, la secretaria de educación, Alicia Barletta, expresó: “Decidimos poner en valor a las infancias durante todo el mes de agosto, festejando en el marco de los jardines municipales. Hay actividades deportivas, lúdicas, culturales, de promoción de derechos, todas los sectores colaborando en este día, lo cual nos llena de orgullo de que todas las áreas municipales puedan traer sus dispositivos al jardín”.
Espacios municipales ofrecieron diversión y contención a la comunidad.
“La idea es generar un espacio donde los niños y las niñas disfruten con sus familias. En particular en este jardín actualmente concurren 150, tanto a la mañana como en el turno tarde; y en total, tenemos 1.600 chicos en los 17 jardines municipales de la ciudad”, cerró Barletta.
Voz protagonista
Gladys Ruiz Díaz es vecina de barrio Chalet y abuela de ocho niños que concurrieron en distintos momentos al jardín municipal. Valoró este tipo de actividades y destacó el rol fundamental que cumple esta institución, no solo como espacio de aprendizaje y contención para los niños sino también como apoyo para los padres.
Momentos de diversión y aprendizaje en el Día del Niño.
“Es la primera vez que se hace algo así, a este jardín vinieron todos mis nietos. Tengo ocho nietos. Todo es excelente, las maestras, las autoridades, toda la gente. Esto sin duda brinda oportunidades para que incluso las madres, los padres puedan salir a trabajar y también las abuelas porque también tenemos que salir a trabajar y no podemos cuidarlos”, cerró orgullosa.
“Para nosotros es muy importante poder brindarle a los chicos actividades para divertirse y que puedan compartir con sus pares”, dijo Poletti.
