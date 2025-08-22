Fernández: “La inseguridad y la violencia crecen y el municipio sigue sin un plan”.

En la sesión de este jueves, el concejal Jorge Andrés Fernández advirtió sobre la escalada de violencia criminal que atraviesa la ciudad de Santa Fe y cuestionó la falta de un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo municipal.
En la sesión de este jueves, el concejal Jorge Andrés Fernández advirtió sobre la escalada de violencia criminal que atraviesa la ciudad de Santa Fe y cuestionó la falta de un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo municipal.
“El problema que más preocupa hoy a los santafesinos y santafesinas es la inseguridad y la violencia. Lo vimos esta semana con un aumento de hechos graves, que incluyeron homicidios en tramas de violencia criminal, y lo vemos todos los días con el incremento sostenido de los delitos predatorios, incluso con armas de fuego, en todos los barrios de la ciudad”, señaló Fernández.
El edil remarcó que, pese a la magnitud del problema, no existe una estrategia clara ni un diagnóstico público que permita evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. “Hemos autorizado partidas presupuestarias específicas para seguridad, pero no sabemos qué se hizo con esos recursos, cuál es la estrategia aplicada ni qué resultados tuvo en el territorio”, cuestionó.
En esa línea, Fernández fue contundente: "tenemos la sensación de que no hay un plan de seguridad. Para no ser tan duro en decir que tenemos la certeza de que no hay un plan de seguridad. Y si existe, debe discutirse en este Concejo, con datos públicos y objetivos medibles. Porque hasta ahora no hay respuestas concretas para enfrentar la criminalidad y la violencia que sufren todos los barrios de Santa Fe”.
El concejal instó a aprovechar el fin del proceso electoral para abrir un debate serio sobre seguridad en la ciudad:
“¿El año que viene vamos a estar discutiendo lo mismo? ¿En 2027 también? Es el momento de empezar a construir políticas integrales y sostenidas, con diagnósticos claros y objetivos medibles, para enfrentar el principal problema de los santafesinos y santafesinas: la inseguridad y la violencia”.
