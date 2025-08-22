Reclamo al municipio

Fernández: “La inseguridad y la violencia crecen y el municipio sigue sin un plan”

Escalada de violencia criminal y aumento de delitos predatorios en todos los barrios: el concejal Jorge Andrés Fernández advirtió en el Concejo la ausencia de un plan integral de seguridad por parte del municipio y pidió abrir un debate serio para enfrentar el principal problema de los santafesinos.