¿Qué es Jugar lo Urbano?

Jugar lo Urbano tiene como objetivo central escuchar y oír las voces, preocupaciones y propuestas de los niños y niñas
12:51
“Es lindo esto que hacen, porque nos escuchan”. Esto expresó en una cartita una niña de ocho años en el alero de Coronel Dorrego. Jugar lo Urbano tiene como objetivo central escuchar y oír las voces, preocupaciones y propuestas de los niños y niñas de nuestra ciudad.
El objetivo principal es integrar estas perspectivas en futuras políticas públicas que mejoren la calidad de vida. “Vivimos diciendo que las personas son el centro de la ciudad, pero a veces olvidamos que los niños son personas y que sus ideas valen igual o más que las nuestras”, expresó Florencia Pinatti, integrante de Encuentro y una de las impulsoras de la propuesta.
Los niños y niñas son observadores atentos de su entorno, y a través del dibujo y el juego, han compartido visiones inspiradoras. Por ejemplo, una niña de tercer grado expresó: “Los árboles nos dan vida, podemos respirar gracias a ellos, por eso utilicé muchos, porque no pueden faltar en una ciudad”. Otros también imaginaron una “ciudad moderna” o “futurista”, con ideas innovadoras como “Las carreteras tienen que ser superpuestas una arriba de la otra, porque hay muchos autos y poco lugar”. Incluso, una niña propuso la creación de una “torre de luz gigante porque me gustaría que todos podamos ver bien cuando salimos de noche”.
Sus preocupaciones demuestran una conciencia notables sobre temas que a menudo se consideran solo de adultos. En sus intervenciones expresaron anhelos de seguridad en sus entornos: “Me gustaría que en mi barrio haya tranquilidad, seño”. También manifestaron la necesidad de “más seguridad y menos robos en sus barrios”, y la frustración de no poder moverse libremente: “Me gustaría poder ir caminando o en bici a la escuela y a todos lados, pero mis padres no me dejan porque me van a quitar la mochila”.
Además, mostraron un claro compromiso con el cuidado del medio ambiente, expresando la necesidad de “agua limpia, que el agua de la zanja no esté sucia”, pidiendo que “no haya tantos autos porque contaminan”, y mostrando preocupación por la cantidad de basura en la ciudad.
Esta metodología se alinea con el pensamiento del psicopedagogo Francesco Tonucci, quien sostiene que “Hacer hablar a los niños no significa pedirles que resuelvan los problemas de la ciudad, creados por nosotros. Significa, en cambio, aprender a tener en cuenta sus ideas y sus propuestas”. El objetivo final es que estas ideas puedan ser parte de políticas públicas que mejoren la calidad de vida en nuestra ciudad, ya que, como señala Tonucci, “Si una ciudad es buena para los niños, será una buena ciudad para todas las categorías de ciudadanos”.
En este Mes de las Infancias, “Jugar lo Urbano” se consolida como un espacio de participación ciudadana que habilita a los niños y niñas a contar lo que sienten y piensan. Al darles voz para expresar sus deseos, intereses, gustos y miedos, esta iniciativa es una herramienta fundamental para la construcción colectiva de una ciudad inclusiva, donde cada persona, desde la infancia, pueda sentirse parte y ejercer su derecho a la ciudad.
El objetivo es que todos los meses, en diferentes barrios de la ciudad, Jugar Lo Urbano se haga presente con el objetivo de conocer las ideas que tienen los niños y niñas para nuestra ciudad. A través de las redes sociales de Encuentro se irá informando cada una de las presentaciones.
