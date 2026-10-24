Este sábado en la tarde y noche se lleva a cabo La Noche de los Museos de la ciudad de Santa Fe, con participación de El Litoral.
Qué se presenta en La Noche de los Museos y cuál es la propuesta de El Litoral
Este sábado en la tarde y noche se lleva a cabo la celebración con itinerario especial en museos y espacios culturales.
“Noches hay muchas, pero una sola Noche de los Museos” es el lema elegido por la Municipalidad de Santa Fe para anunciar las novedades de la edición número 12 de este evento cultural tan esperado por los santafesinos.
Este 24 de octubre, más de 100 museos, galerías de arte, edificios patrimoniales y espacios culturales participarán con cientos de propuestas, todas con entrada libre y gratuita. Cabe destacar que 16 espacios municipales se incorporan a la programación.
La propuesta también pone en valor el trabajo cotidiano de quienes investigan, crean, enseñan y preservan el patrimonio cultural, así como la articulación municipal que hace posible este evento.
La Noche de los Museos
Explorá los espacios participantes en el mapa.
La propuesta de El Litoral
El Litoral invita a los santafesinos a recorrer una muestra histórica dedicada a la ciudad a través de sus páginas. Durante las primeras décadas del siglo XX, Santa Fe atravesó profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales.
La muestra, que estará abierta este 24 de octubre de 18 a 23 hs, propone acercarse a ese pasado a partir de una selección de ejemplares, noticias, avisos y fotografías publicadas en El Litoral.
El recorrido histórico también recupera la historia de El Litoral en sus primeros años. Desde su aparición, el diario se convirtió en un espacio de información, opinión y debate, acompañando el crecimiento de Santa Fe y dejando testimonio de sus cambios. En ese sentido, en un primer momento del recorrido nos adentraremos en la organización del taller gráfico en los primeros tiempos del diario, un verdadero espacio de esfuerzo colectivo.
Allí, participaban redactores, linotipistas, armadores, encargados de los avisos, fotógrafos e impresores. Cada ejemplar de El Litoral requería coordinación, habilidad y mucho tiempo. Antes de que existieran las tecnologías digitales, hacer un diario significaba construirlo literalmente con las manos: letra por letra, línea por línea y página por página.
La muestra de Gustavo Pueyo
La propuesta se completa con la muestra y taller del artista santafesino Gustavo Pueyo, cuyas obras acompañan la jornada de La Noche de los Museos. Formado en diseño y artes visuales en la ciudad de Santa Fe, Pueyo desarrolla principalmente acuarelas en las que retrata escenas y paisajes de la ciudad, del país y de otros lugares, con una mirada sencilla, cercana y reconocible para el público.
Las otras propuestas de la noche
Entre las incorporaciones de este año se encuentran el anfiteatro municipal y la antigua cárcel de mujeres, que se sumará a un recorrido organizado en conjunto con el área provincial y el servicio penitenciario. También se amplía la oferta con nuevos lugares y circuitos que se agregan a los espacios tradicionales, como la Manzana Jesuítica, el templo de la masonería y los museos provinciales.
El intendente Juan Pablo Poletti resaltó el crecimiento de la iniciativa y el trabajo para sumar alternativas en cada edición. “La Noche de los Museos nos llena de orgullo. Es algo que la ciudad, los vecinos se han empoderado de la misma y que año a año crece”, afirmó.
La agenda incluirá actividades especiales en distintos puntos de la ciudad. Uno de los recorridos comenzará a las 18.30 en el Faro de la Costanera y llegará hasta el Puente Colgante, donde está previsto un encendido especial de luces.
A las 19.30 se realizará el desfile cívico-militar en la Plaza 25 de Mayo, una actividad organizada junto al Gobierno provincial. La programación también contempla un espectáculo de flamenco a las 19 en el teatro y una explicación sobre la historia del edificio a las 21.
Entradas
Para asistir a las propuestas teatrales, debido a la capacidad limitada, será necesario retirar entradas en la boletería del lugar. Según informaron desde la organización, estarán disponibles desde el día previo al evento, en el horario habitual de atención, para las funciones previstas.