La Municipalidad de Santa Fe intervino 1.040 metros lineales de cunetas en barrio Liceo Norte desde el 11 de noviembre. Los trabajos forman parte del mantenimiento del sistema de desagües para prevenir anegamientos. Este jueves, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió el sector y dialogó con vecinos.
Limpiaron más de un kilómetro de cunetas y prevén colocar ripio en Liceo Norte
Las cuadrillas municipales trabajan desde el 11 de noviembre para mejorar el escurrimiento del agua y preparar las calles para la colocación de estabilizado pétreo.
Las cuadrillas limpiaron y rectificaron zanjas, de las que retiraron tierra húmeda acumulada y residuos. El municipio también realiza un relevamiento y prevé tareas de desmalezado antes de avanzar con la colocación de estabilizado pétreo para mejorar la transitabilidad.
Por qué empezaron por las zanjas
Poletti señaló que el estado de las calles es uno de los principales reclamos del barrio. Explicó que levantar la calzada sin acondicionar primero las cunetas puede agravar los problemas de los vecinos cuando llueve. Por eso, indicó que el municipio completará el cuneteo y colocará estabilizado pétreo.
La subsecretaria de Descentralización, Melina Pepermans, explicó que las cunetas permiten encauzar el agua y despejar las calles durante las lluvias. Los trabajos de Liceo Norte se suman a los realizados en San Martín, El Tránsito, Scarafía y Cabal. El municipio también prevé intervenir en Las Lomas.
Qué dijeron los vecinos
Daniela Garcilazo destacó que las cuadrillas empezaron por los desagües. “Empezó por un buen lugar porque no puede arrancar por las calles si no hay un buen zanjeo”, afirmó. Noelia Oviedo, que abrió un comercio en la zona hace pocos días, señaló que la limpieza de las zanjas y el ripio facilitarán la actividad diaria.
Raúl De Luca, que vive en Liceo Norte desde hace 41 años, contó que el agua acumulada empezó a escurrir después de que destaparon las cunetas. “Este trabajo hace mucho que lo estábamos esperando, es un inicio y está muy bueno”, expresó.