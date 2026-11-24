El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, recorrió junto a los vecinos las calles de barrio Cabal, donde el municipio completó los trabajos de estabilizado pétreo en más de 2.300 metros lineales. Los trabajos además comprendieron agregar y compactar 600 m3 de suelo para nivelar las calles, y el retiro de más de 80 m3 de residuos vegetales y domiciliarios de la zona intervenida.
Fin a las calles de tierra en barrio Cabal: el municipio completó más de 2.300 metros de mejoras
Vecinos de la zona noroeste destacaron el fin de los anegamientos tras décadas de reclamos, mientras la Municipalidad proyecta avanzar pronto en Las Lomas.
“Estamos sacando las calles de tierra de la ciudad, y con ellas los problemas que tiene la gente para poder circular, salir o entrar a sus casas”, dijo el mandatario local. Tras finalizar las obras en barrio Cabal, las tareas continuarán en Las Lomas: “Necesitamos garantizar el acceso al Centro de Salud, fundamentalmente los días de lluvia. Esperamos cumplir con ello antes de fin de año”, agregó.
Donde termina la ciudad
Eduardo Cordo, presidente de la vecinal Sarmiento, que tiene la jurisdicción de barrio Cabal, mostró su satisfacción por la finalización de esta obra: “Nos tocó el turno, hay que tener un poco de paciencia, pero nos llegó. Estamos muy contentos, los vecinos están felices de saber que por más que llueva van a poder salir de su casa”, expresó.
El representante vecinal también destacó la importancia de generar conciencia en los vecinos para cuidar las distintas obras de limpieza e iluminación que se están realizando: “El tratamiento de los microbasurales es voluntad del vecino, y cuidarlos. En muchos sectores hemos estado trabajando con la dirección de Higiene, con el Distrito Noroeste, en conjunto, para erradicar algunos microbasurales, como atrás de la Escuela De Ballarini por ejemplo. Lo más importante es la participación y el control que realizan los vecinos”.
Alfio Lerche es vecino de barrio Cabal desde 1991, y asegura que en aquel momento ya tenían la promesa de asfaltar su cuadra: “Desde entonces, es lo primero que se ha hecho, después de 35 años, tenemos el estabilizado pétreo y la iluminación. A partir de esta gestión vamos a poder salir sin pisar barro, que es un gran avance para los vecinos”, expresó.
“Salir y pisar barro es como vivir en el monte. Se deterioran los vehículos, hay gente que tiene que venir a hacer compras y no puede entrar. El barro y la tierra te llega hasta cerca de la cama”, agregó el vecino.
Marcelo Obregón es pastor de la iglesia evangélica Fuente de Unción y recorre las calles del barrio desde hace 20 años. “Hoy por hoy podemos decir que esta obra marca un antes y un después para el barrio, para los vecinos”, aseguró. “Se ha hecho una obra muy necesaria, las calles eran intransitables. Estamos muy contentos porque ahora ingresan los vendedores, los repartidores. Realmente se nota el cambio”, dijo.
“Acá a 500 metros termina la ciudad, estábamos muy olvidados. Realmente estamos contentos y agradecidos”, cerró.
Las obras
Melina Pepermans, subsecretaria de Descentralización del municipio, brindó más detalles de los trabajos realizados: “No solo se realizó la colocación de material pétreo, sino que además se levantaron las calles, se nivelaron para también mejorar el escurrimiento. Todo es un aporte para que mejore la transitabilidad de las calles para los vecinos en los días de lluvia y en momentos donde nos estamos enfrentando a un fenómeno tan complejo como El Niño. Estos trabajos también aportan una mejor situación para los vecinos”.
Desde el comienzo de este Plan de recuperación vial el municipio ya completó 1.900 cuadras de estabilizado pétreo. Pero el programa Santa Fe Barrio comprende un abordaje integral de las necesidades de las distintas vecinales: “Se entiende que una buena calle permite que se transite y que lleguen mejores servicios. Entonces el programa es integral. Avanzamos con las calles, con las luces, con la limpieza, trabajamos en la erradicación de basurales. Tratamos de que el programa sea lo más completo posible”, agregó la funcionaria municipal.