La Municipalidad de Santa Fe informó que mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica y los operativos de prevención y asistencia a las personas afectadas por la crecida del río Paraná.
Cuál es la altura del río Paraná y cuántas personas permanecen evacuadas en la ciudad de Santa Fe
El Centro de Operaciones de la Municipalidad de Santa Fe emitió este martes por la tarde un nuevo informe con datos actualizados de la crecida, mientras avanzan las tareas de mantenimiento y refuerzo del sistema de protección hídrica.
Durante la jornada de este martes se sumaron 11 personas al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, por lo que asciende a 309 la cantidad de personas alojadas en ambos centros. En paralelo, avanzan los trabajos de ampliación de la capacidad de alojamiento y las tareas de mantenimiento y refuerzo del sistema de protección hídrica.
Altura de los ríos
Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná se ubica en 5,77 metros en el Puerto de Santa Fe, a las 18 horas. Por su parte, el río Salado registra una altura de 2,86 metros en Recreo.
Personas asistidas
Durante la jornada de este martes se sumaron 11 personas al Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde, donde actualmente permanecen alojadas 279 personas, de las cuales 170 son mayores y 109 menores, correspondientes a 83 familias.
En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.
De esta manera, la cantidad total de personas alojadas en ambos centros asciende a 309 (189 mayores y 120 menores).
Asistencia y acompañamiento en los centros
Continúan operativos los dispositivos de atención y acompañamiento integral destinados a las personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral de Alto Verde y Colastiné Sur, mediante el trabajo articulado de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.
Asimismo, se mantienen las tareas de higiene y mantenimiento de los predios. Durante la jornada de este martes se realizaron trabajos de recolección de residuos en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde.
Continúan los trabajos en los Centros de Asistencia
La Municipalidad continúa con las tareas de ampliación de la capacidad de alojamiento en los Centros de Asistencia Integral, contemplando la adecuación de los módulos habitacionales a las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad alojadas en los predios.
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde avanza la construcción de 10 nuevos módulos habitacionales de la ONG TECHO. De ese total, cuatro se encuentran en la etapa final de construcción y otros tres están en proceso de armado.
En cuanto al predio destinado al Centro de Asistencia Integral Nº 3, está prevista la construcción de 40 módulos habitacionales de TECHO en una primera etapa.
Trabajos en el sistema de protección hídrica
La Municipalidad de Santa Fe continúa con las tareas preventivas y de mantenimiento del sistema de protección hídrica. Durante estos días se realizan ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros ya instalados, a fin de optimizar su funcionamiento una vez que entran en operación.
En paralelo, se avanza con los preparativos para la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo, dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera, prevista para esta semana.
En el sector de Alto Verde, continúan los trabajos de bolseo en el Paraje La Boca, mientras que en Colastiné Sur se reforzó la defensa en el sector de la alcantarilla ubicada en el acceso al barrio.
Asimismo, en Colastiné Sur se realizan tareas de repaso de cuneteo en el canal de llegada a la estación de bombeo ES-06 y en el canal de guarda, además de trabajos de cuneteo en calles aledañas a la arteria principal, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua.
Por otra parte, se llevan adelante tareas de mantenimiento programado en el canal de Aristóbulo del Valle.
Recomendaciones a la población
La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.