El río Paraná registró una altura de 5,78 metros en el Puerto de Santa Fe este martes 24 de noviembre, según la medición de Prefectura Naval Argentina de las 12. Aunque presenta una baja, permanece por encima del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.
El río Paraná bajó a 5,78 metros en Santa Fe y continúa sobre el nivel de evacuación
La medición de este martes supera por ocho centímetros la referencia del puerto local. El Salado también registró descensos en Santo Tomé y Recreo.
La diferencia respecto de esa referencia es de ocho centímetros. El registro también supera el nivel de alerta de 5,30 metros, en una jornada con comportamientos distintos entre los puertos ubicados aguas arriba y al sur de la capital provincial.
El Salado descendió en Santo Tomé y Recreo
En Santo Tomé, el río Salado marcó 5,81 metros, dos centímetros menos que en la lectura anterior. La altura continúa por encima del nivel de alerta de esa estación, fijado en 4,70 metros.
En Recreo, sobre la ruta provincial 70, el registro fue de 2,86 metros, con un descenso de cinco centímetros. En ese punto, el río se mantiene 1,84 metros por debajo de la referencia de alerta. Ambas mediciones corresponden a las 0 de este martes.
Dentro de la cuenca también se registraron bajas en San Justo, donde el Salado llegó a 5,27 metros, y en Emilia, con 1,56 metros. En Tostado, en cambio, subió tres centímetros y alcanzó los 3,71 metros, por debajo de la alerta técnica de 4 metros.
Los registros en el norte y Entre Ríos
En Reconquista, el Paraná se ubicó en 5,31 metros tras descender siete centímetros. Esa medición quedó un centímetro por encima del nivel de evacuación. En San Javier, el río homónimo bajó tres centímetros y marcó 7,52 metros, frente a una referencia de evacuación de 6,50 metros.
En la ciudad de Paraná, el río registró 5,58 metros, con una disminución de cinco centímetros. También descendió en La Paz, donde alcanzó los 6,06 metros, y en Hernandarias, con 6,16 metros.
Diamante permaneció sin cambios en 5,82 metros, mientras que Victoria presentó un aumento de nueve centímetros y llegó a 5,33 metros. En ambas estaciones, al igual que en Paraná y Hernandarias, las alturas superaban sus respectivos niveles de evacuación.
Subas en el sur santafesino
En San Lorenzo, el Paraná se mantuvo en 5,37 metros, por encima de la alerta de 5,20 metros. Rosario registró una suba de tres centímetros y alcanzó los 4,94 metros: quedó a seis centímetros del nivel de alerta, establecido en 5 metros.
Villa Constitución también mostró un incremento de tres centímetros, hasta los 3,91 metros. Allí, la referencia de alerta es de 4 metros y la de evacuación, de 4,50 metros. Las lecturas de estos tres puertos corresponden a las 12 de este martes.