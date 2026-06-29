El Ministerio de Salud de la Provincia informó que se encuentra en funcionamiento la línea 107, por lo que los llamados para solicitar atención de urgencias y emergencias en las ciudades de Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Santo Tomé, Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes, se pueden realizar a ese número normalmente.
Se normalizó la atención en la línea telefónica del SIES
Tras una falla técnica, quedó restablecida la atención de llamadas al 107 desde las ciudades de Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Santo Tomé, Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes.
Por qué se interrumpió el servicio
La línea se vio interrumpida debido a un inconveniente ajeno al Sistema Integrado de Emergencias (SIES), por lo que se habían habilitado líneas alternativas para garantizar la atención.
El Ministerio de Salud de la provincia había informado que la línea telefónica 107 del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) se encontraba temporalmente fuera de funcionamiento debido a un inconveniente técnico ajeno al organismo.
Ante esta situación, y mientras la empresa prestadora trabajaba para normalizar el servicio, se dispusieron líneas alternativas para garantizar la atención de las emergencias sanitarias.
Desde la cartera sanitaria indicaron que los vecinos de las ciudades de Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Santo Tomé, San José del Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes debían comunicarse al teléfono 4500100 o al 911 en caso de requerir asistencia médica de urgencia.
Las autoridades aclararon que la medida era transitoria y permanecería vigente hasta que quedara restablecido el funcionamiento habitual de la línea 107.