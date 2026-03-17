Martes con viento y lluvia en la ciudad de Santa Fe: cómo seguirá el clima en los próximos días

La tarde de este martes 17 de marzo de 2026 no pasó desapercibida para los habitantes de la ciudad de Santa Fe. Alrededor de las 16:00, un frente de viento y tierra oscureció el cielo santafesino, seguido por precipitaciones que, aunque cortas, mostraron gran intensidad en sectores puntuales.
El fenómeno, impulsado por ráfagas del sudsudeste, marcó un quiebre en la humedad del ambiente, dejando un panorama de incertidumbre sobre lo que vendrá.
Los datos recogidos por los centros de monitoreo municipales hasta las 17:30 confirman que el epicentro del temporal fue el norte de la ciudad. Crédito: Fernando Nicola.
El mapa del agua en la capital
Los datos recogidos por los centros de monitoreo municipales hasta las 17:30 confirman que el epicentro del temporal fue el norte de la ciudad. En el CIC Facundo Zuviría, el acumulado llegó a los 8,75 mm, registrándose allí la intensidad máxima de 33,00 mm/h a las 16:40.
En contraste, otros puntos de la capital tuvieron registros más leves:
Centro: 3,25 mm.
DOAE (COBEM): 3,50 mm.
Delegación Alto Verde: 2,00 mm.
El viento fue el primer factor de riesgo: a las 16:05, una ráfaga alcanzó los 48,0 km/h, provocando voladura de ramas y dificultades en la visibilidad por la suspensión de polvo.
Según el pronóstico extendido, este miércoles 18 se presentará con condiciones estables. Crédito: Fernando Nicola.
Tregua el miércoles y ascenso térmico el jueves
Para quienes esperan alivio, las noticias son moderadamente buenas. Según el pronóstico extendido, este miércoles 18 se presentará con condiciones estables. Si bien por la mañana habrá una mínima de 19°C, la máxima escalará hasta los 28°C o 29°C bajo un cielo mayormente despejado.
El jueves 19 se consolidará como la jornada más calurosa de la semana. Con vientos rotando al noreste, se espera un ascenso de temperatura que podría tocar los 32°C, en lo que será la "previa" de un nuevo desmejoramiento.
Alerta para el viernes: vuelven las tormentas fuertes
La mirada de los especialistas está puesta en el viernes 20 de marzo. Los modelos de previsión indican un 95% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas de variada intensidad para la región central de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo alerta amarillo a los departamentos San Cristóbal, San Justo, San Javier, 9 de Julio, Vera y General Obligado. Para lo que resta del martes en la capital, se espera que la inestabilidad continúe con una probabilidad de chaparrones de entre el 40% y 70%, acompañados por vientos constantes del sudeste.
Se espera que este nuevo frente sea más persistente que el de este martes, pudiendo dejar acumulados de agua significativos y un descenso de temperatura que se sentirá con fuerza hacia el sábado.