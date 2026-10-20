A menos de una semana de un procedimiento judicial, el predio de Mejico Contenedores continúa con sus actividades en Alto Verde. Además, se supo que el municipio clausuró en dos oportunidades el lugar ubicado a la vera de calle Demetrio Gómez.
Pese al procedimiento judicial y la clausura, siguen tirando escombros en el corralón Méjico
Imágenes captadas este martes 20 de octubre muestran movimientos de máquinas y vehículos en el predio ubicado a la vera de calle Demetrio Gómez. El viernes hubo un operativo del MPA y la PDI a raíz de sendas denuncias del municipio.
Por lo que pudo saber El Litoral, la firma seguía operando este martes en el distrito costero. Prueba de ello es la imagen que acompaña la nota y en donde se aprecia las máquinas, vehículos y montículos de escombros.
Qué pasó
Como informó este medio, el viernes 16 de octubre personal del Ministerio Público de la Acusación y de la Policía de Investigaciones arribaron al lugar tras sendas denuncias encabezadas por el municipio santafesino.
A partir de entonces, los investigadores buscan posibles irregularidades ambientales y corroborar si desoyeron las clausuras interpuestas por el gobierno local. Así lo hizo saber el intendente Poletti este lunes ante la prensa.
En ese sentido, el mandatario dijo que “aquel que aparentemente quiso rellenar o aparentemente está volcando elementos que no corresponden a un cauce de río, es ahí es donde tenemos que estar. Por eso hicimos denuncias desde julio pasado. Por eso hablamos de presunción”.
Al respecto, el intendente afirmó que la Municipalidad aportó a la Justicia registros de cámaras e imágenes para colaborar con la investigación sobre el eventual relleno o depósito de materiales en sectores por donde debe escurrir el agua.
Camino judicial
La denuncia penal presentada por la Municipalidad de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedó a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos, con intervención de los fiscales Bárbara Ilera y Matías Broggi.
La semana pasada, los funcionarios judiciales solicitaron una serie de medidas en el establecimiento, entre ellas la toma de muestras para determinar la composición de los materiales encontrados y evaluar sus posibles consecuencias ambientales.