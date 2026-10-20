Alto Verde

Pese al procedimiento judicial y la clausura, siguen tirando escombros en el corralón Méjico

Imágenes captadas este martes 20 de octubre muestran movimientos de máquinas y vehículos en el predio ubicado a la vera de calle Demetrio Gómez. El viernes hubo un operativo del MPA y la PDI a raíz de sendas denuncias del municipio.