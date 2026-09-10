A días del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, se presentaron los Menús Suramericanos, una iniciativa que reúne a bares y restaurantes de Santa Fe, Rosario y Rafaela con propuestas inspiradas en la identidad gastronómica de la provincia.
Presentaron los Menús Suramericanos: habrá opciones en más de 100 locales gastronómicos de Santa Fe
La iniciativa reúne propuestas de bares y restaurantes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con platos inspirados en los sabores y la identidad gastronómica de cada ciudad durante septiembre.
La iniciativa busca acompañar el evento deportivo con una oferta especialmente pensada para quienes lleguen a las ciudades sede y, al mismo tiempo, promocionar productos y sabores característicos de la región. Entre las alternativas aparecen los sabores del río, la pizza y la picada santafesina, además de platos representativos de Rosario y Rafaela.
En este marco, el referente de la Cámara de Bares y Restaurantes de Santa Fe, Agustín Masinsky, destacó el objetivo de la propuesta y su vínculo con la promoción turística.
Más de 100 locales gastronómicos
Los Menús Suramericanos estarán disponibles en más de 100 establecimientos, que podrán adaptar las propuestas de acuerdo con su propia identidad gastronómica. La participación se extenderá durante todo septiembre y los locales adheridos estarán identificados con una calcomanía para que puedan ser reconocidos por los visitantes.
Masinsky explicó que no todos los platos tendrán un precio unificado. "Cada establecimiento le puede dar su impronta a los menús, el único que tiene un precio sugerido es el de los Sabores del Río, cuyo valor sugerido es de $25.900”, señaló.
La inscripción para los comercios que quieran incorporarse continúa abierta. “Quien por ahí se esté enterando ahora, no esté noticiado, lo puede hacer tranquilamente”, indicó el referente gastronómico.
Una oportunidad para impulsar el turismo
A su turno, la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, señaló que la llegada de los Juegos ya genera un movimiento importante en el sector de alojamiento y anticipó una intensa circulación durante las jornadas de competencia.
Además de los deportistas y sus delegaciones, se espera la llegada de familiares, escuelas y excursionistas. Según estimó la funcionaria, la actividad vinculada con los Juegos permitirá que Santa Fe reciba más de 20.000 personas por día en los espacios de Fan Fest, a lo que se sumará la agenda de espectáculos y propuestas musicales.
Aeberhard destacó que el objetivo es aprovechar ese movimiento para mostrar otros atractivos de la provincia. En ese sentido, se incorporaron propuestas de los corredores de las rutas 1 y 11 y de distintos destinos turísticos, desde el sur hasta el norte santafesino.
La funcionaria remarcó que la intención es que la experiencia de quienes visiten Santa Fe no termine con la competencia. “La propuesta nuestra es que esto sea una vidriera y que quieran volver los que vengan a verlo, los mismos atletas, y se vayan con la sensación de que me quedó más por conocer”, sostuvo.
Cómo podrán encontrar los locales gastronómicos
Para facilitar el acceso a las propuestas, el Gobierno provincial trabaja en la georreferenciación de los establecimientos gastronómicos de Santa Fe, Rosario y Rafaela, “para que estés donde estés sepas a cuánto te queda de distancia lo que quieras comer”, explicó Aeberhard.
De esta manera, quienes lleguen a las sedes podrán localizar establecimientos que ofrezcan las distintas alternativas gastronómicas. Además, las áreas de turismo de las tres ciudades y de la Provincia compartirán información a través de sus redes sociales.
También habrá puntos de informes turísticos y material destinado a las delegaciones con información sobre los principales atractivos y actividades disponibles.
Entre las propuestas mencionadas se encuentran paseos en catamarán, recorridos por el casco histórico y la Manzana Jesuítica, el Museo de la Constitución y, en Rosario, lugares emblemáticos como el Monumento a la Bandera. Rafaela también contará con opciones para recorrer y conocer la ciudad.
El comercio se prepara para los visitantes
Desde la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la Provincia también remarcaron el impacto que puede tener el evento en la actividad comercial.
“Santa Fe va a estar en los ojos de Latinoamérica y del mundo deportivo. Le queremos dar la impronta también comercial a los hoteles, a la gastronomía de las tres ciudades Santa Fe, Rafaela, Rosario, que se están preparando con todo”, afirmó Gustavo Rezzoaglio, titular del área.
El funcionario explicó que se trabajó con las asociaciones gastronómicas y hoteleras para generar alternativas vinculadas con la identidad de cada localidad.
Entre las opciones mencionó el Carlito rosarino, la picada y el pescado en Santa Fe y las pastas en Rafaela. Algunos comercios acordaron valores para determinados menús, mientras que otros decidieron crear promociones propias.
“Lo importante es que cada visitante y también cada habitante de estas tres ciudades se sume a la fiesta que va a ser los Juegos Suramericanos y también tenga opciones accesibles para consumir”, sostuvo Rezzoaglio.
De esta manera, los Menús Suramericanos funcionarán como parte de una propuesta más amplia que busca articular deporte, gastronomía, comercio y turismo durante septiembre.
Para Masinsky, además, el evento representa una posibilidad de mostrar la identidad santafesina a quienes lleguen desde distintos puntos del país y del exterior. “La expectativa es muy grande lo que genera los Juegos, no solo en el legado de la infraestructura, sino también, como decimos, la posibilidad o la ventana de poder mostrar a Santa Fe a Latinoamérica”, concluyó.