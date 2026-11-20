La Municipalidad de Santa Fe y la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Santa Fe (CAMARCO) firmaron un convenio de cooperación para coordinar la asistencia del sector privado ante posibles emergencias hídricas. Las empresas podrán aportar maquinaria, herramientas, materiales y trabajadores especializados para atender necesidades que el municipio no pueda resolver con recursos propios.
Ante posibles inundaciones, Santa Fe tendrá un respaldo privado para actuar ante emergencias
El intendente y el titular de CAMARCO explicaron cómo será el aporte de las empresas y destacaron la importancia de contar con recursos para responder ante situaciones urgentes.
En diálogo con CyD Noticias, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el valor de contar con ese respaldo, mientras que el presidente de CAMARCO Delegación Santa Fe , Renato Franzoni, señaló que la iniciativa responde al compromiso social de las empresas con la ciudad.
Respuesta ante emergencias
Poletti explicó que el acuerdo formaliza una colaboración que los empresarios ya habían ofrecido. “Estamos muy felices, más que firmando, sabiendo que uno cuenta con empresarios solidarios para con una situación como esta”, expresó.
El jefe municipal señaló que el aporte privado permitirá resolver imprevistos sin tener que esperar los tiempos administrativos para adquirir equipamiento. “Puede alguna de las empresas prestar una máquina o herramienta con el operario, con la expertise y poder estar solucionando ese problema en esa tarde o en esa mañana”, indicó.
El compromiso empresario
Franzoni explicó que la decisión surgió del diálogo dentro de la comisión directiva de CAMARCO y destacó la voluntad de sus integrantes de colaborar con el municipio.
“Creemos que hay una responsabilidad social empresaria que muchas veces se habla y pocas veces por ahí se realiza, y nosotros estamos comprometidos con esto”, afirmó.
La Cámara reúne empresas de obras públicas y privadas, representantes de distintos rubros de la construcción y proveedores. Esa diversidad permitirá coordinar recursos según las necesidades que surjan.
Recursos para el municipio
El convenio contempla la posibilidad de disponer de equipos, operarios y materiales para atender situaciones que requieran una intervención inmediata.
Franzoni diferenció esta iniciativa de los acuerdos tradicionales de participación público-privada, vinculados al financiamiento de obras y al posterior pago de una contraprestación.
“En este caso particular, la relación es que nos comprometemos entre todos, que estamos padeciendo esto. Con nuestros equipos, operarios o materiales podemos llegar a desarrollar algo que sea una emergencia que la Municipalidad no pueda solucionar fácilmente”, sostuvo.
Por su parte, Poletti valoró el acompañamiento empresarial en un escenario que ya provocó complicaciones en la ciudad. “Saber que contamos con empresarios comprometidos socialmente con la ciudad de Santa Fe, en un momento de un fenómeno hídrico que ya nos ha afectado, que nos vuelve a afectar, para nosotros es muy importante”, concluyó.