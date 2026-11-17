Cada 17 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Construcción, una fecha dedicada a reconocer a empresarios, profesionales y trabajadores de una actividad fundamental para el desarrollo económico y social. La construcción no solo genera empleo directo, sino que moviliza una extensa cadena de proveedores, comercios e industrias y contribuye al crecimiento de las ciudades mediante obras de infraestructura, viviendas y servicios.
Renato Franzoni: “Previsibilidad y esfuerzo, herramientas clave para el sector”
El presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción analizó la situación del sector durante 2026, destacó el papel de la obra pública provincial en el sostenimiento del empleo y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las empresas. Además, repasó las obras prioritarias para la región y los principales ejes de su nueva etapa al frente de la entidad.
En este contexto, la conmemoración de 2026 encuentra al sector atravesando un escenario complejo a nivel nacional, aunque con una realidad diferente en la provincia de Santa Fe. La continuidad de la obra pública provincial permitió sostener la actividad y el empleo, mientras persisten dificultades vinculadas con la inversión privada, el financiamiento y las obras nacionales paralizadas.
En diálogo con El Litoral, Renato Franzoni, presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), realizó un balance del año, analizó las perspectivas para 2027 y detalló los principales objetivos de su nueva etapa al frente de la institución.
“Fue un año de dos velocidades”
Al evaluar el comportamiento de la actividad durante 2026, Franzoni describió un escenario marcado por las diferencias entre la situación nacional y la provincial.
“Fue un año de dos velocidades. A nivel nacional la construcción sigue en uno de sus pisos históricos: el año tuvo caídas fuertes, y aunque septiembre mostró una mejora, en nueve meses la actividad apenas creció 1,3% según el INDEC. Por ende, el empleo registrado (UOCRA) en el país está casi 85.000 puestos por debajo de mediados del 2023. Eso es un problema nacional, que también arrastra al comercio y a la industria”, sostuvo.
En contraposición, destacó el desempeño de Santa Fe y el impacto de la inversión provincial en el sostenimiento de la actividad.
“Santa Fe fue la excepción. La obra pública provincial sostuvo actividad y trabajo: la provincia tiene hoy cerca de 40.000 trabajadores registrados en la construcción y fue de las pocas que sumó empleo mientras el país perdía. Nuestra Provincia claramente tomó como uno de sus bastiones más importantes apostar a la Obra Pública y éste plan de obras en todo el territorio le dieron trabajo a nuestras empresas”, expresó.
Sin embargo, el dirigente también advirtió sobre las dificultades que atraviesan las empresas constructoras, especialmente luego de la finalización de importantes proyectos de infraestructura.
En ese sentido, señaló que terminaron las obras de los Juegos Suramericanos y otras obras provinciales relevantes, y que se estima que más de 2.000 trabajadores quedaron sin empleo. A esta situación se suman la baja recaudación municipal, las deudas de Nación por obras paralizadas y los problemas de rentabilidad de la construcción privada.
“El desafío de hoy es sostener las empresas mientras buscamos reconvertirnos rápidamente y nuevos trabajos”, afirmó.
La obra pública provincial y la incertidumbre de cara a 2027
Franzoni valoró el nivel de inversión del Gobierno de Santa Fe y, especialmente, el cumplimiento de los pagos a las empresas contratistas.
“En obra pública, Santa Fe hace muchas cosas bien. Entre enero y mayo del presente año la Provincia invirtió más de $700.000 millones en gasto de capital, más del 70% que en 2025, y en los últimos meses pagó un promedio de $200.000 millones por mes en certificados. Que se pague en tiempo es tan importante como que se licite”, manifestó.
Según explicó, esta situación también fortalece la posición de la delegación santafesina dentro de CAMARCO a nivel nacional.
El panorama es diferente respecto de la inversión nacional y privada. Franzoni señaló que la obra pública nacional prácticamente no existe en la provincia y que la actividad privada se encuentra muy frenada.
Entre las principales dificultades identificó la deuda de Nación por obras paralizadas, respecto de la cual se anunció un pago con bonos, aunque todavía no existen definiciones claras sobre montos ni actualización.
También mencionó la brecha entre el costo de construir y el precio de venta, que deja a los desarrolladores prácticamente sin margen; la falta de crédito hipotecario y de financiamiento para que las empresas inviertan en equipos; y la situación de los municipios, junto con algunas decisiones tributarias locales que impactan sobre las empresas.
“Sin previsibilidad es muy difícil planificar inversiones”, remarcó.
En este marco, destacó que el martes 10 de noviembre se realizó una reunión con los ministros de Economía y Obras Públicas de la provincia de Santa Fe y parte de sus equipos, junto con una comitiva de empresas que representaron a las delegaciones Santa Fe y Rosario de CAMARCO.
Según explicó, en ese encuentro se estableció un diálogo más claro y preciso para abordar las incertidumbres de cara a 2027, con el presupuesto provincial del próximo año ya cerrado.
Para Franzoni, la continuidad de la obra pública resulta indispensable para el crecimiento económico y la competitividad regional.
“La obra pública es una herramienta fundamental para el crecimiento: genera empleo directo, mueve a toda la cadena de proveedores y deja infraestructura que mejora la competitividad”, señaló.
En ese sentido, insistió en que Santa Fe logró sostener empleo durante 2026 porque mantuvo la inversión pública. “Y la continuidad importa tanto como el monto, porque una obra que se para cuesta más y deja empresas y trabajadores en el camino”, agregó.
Una nueva etapa al frente de la Cámara
El Día de la Construcción también encuentra a Franzoni iniciando una nueva etapa como presidente de la delegación Santa Fe de CAMARCO, una responsabilidad que ya había ejercido anteriormente.
“Es una responsabilidad grande y la asumo con compromiso, en un momento difícil para el sector. Ya presidí la delegación en otra etapa y vuelvo para dar continuidad al trabajo de la comisión anterior”, expresó.
Entre los principales ejes de su gestión mencionó la defensa de la continuidad de la obra pública y el pago en tiempo, mediante el diálogo con Provincia y Municipalidad.
También destacó el reclamo a Nación por la deuda y las obras paralizadas, el acompañamiento a las pymes constructoras —incluso mediante propuestas legislativas que vienen trabajando con legisladores nacionales— y el impulso a la vivienda y el crédito junto con la Comisión de Desarrolladores Urbanos y Obras Privadas.
La agenda de trabajo contempla, además, abordar los temas tributarios provinciales y municipales que afectan al sector y sostener el empleo a través de la Comisión Tripartita con el Gobierno y la UOCRA.
Consultado sobre la impronta que busca darle a esta nueva etapa, Franzoni destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las empresas que integran la entidad.
“Nuestra Delegación de Camarco necesita una Cámara que trabaje en conjunto y con propuestas. En un escenario así, ninguna empresa sale sola: hay que estar a la altura de las circunstancias y enfrentar los problemas entre todos”, afirmó.
El primero es profundizar el diálogo institucional con todos los niveles del Estado, a través de espacios como la mesa tripartita, la mesa de análisis tributario y las reuniones de seguimiento de obras públicas con los ministros y sus equipos.
El segundo es fortalecer las comisiones de trabajo para que cada área cuente con diagnósticos y propuestas. Entre ellas destacó la Comisión de Obra Pública, la de Desarrolladores Privados, CAMARCO Joven, Asuntos Tributarios y Recursos Humanos.
Franzoni remarcó especialmente el papel de CAMARCO Joven, por su impronta innovadora y pujante, y la importancia de que los socios asuman un compromiso activo con el funcionamiento de las distintas comisiones.
El tercer eje estará centrado en la formación, mediante el fortalecimiento del vínculo con las escuelas técnicas, la universidad y el programa de mentorías.
Para el dirigente, estas iniciativas resultan necesarias porque el sector requiere mano de obra calificada y nuevos dirigentes.
Un mensaje para empresarios, profesionales y trabajadores
En el cierre de la entrevista, Franzoni aprovechó la celebración del Día de la Construcción para reconocer el trabajo realizado por las empresas, los profesionales y los trabajadores santafesinos durante 2026.
Destacó especialmente la finalización en tiempo y forma de las exigentes obras de los Juegos Suramericanos, las obras carcelarias y otros proyectos desarrollados en la provincia, en un contexto nacional adverso.
También remarcó que estos resultados no habrían sido posibles sin el acompañamiento del Estado provincial mediante el pago de los certificados a su vencimiento.
“El mensaje es que no bajemos los brazos y que sigamos trabajando juntos, Empresas-Trabajadores-Estado. La construcción es uno de los motores del empleo y del desarrollo”, sostuvo.
Finalmente, planteó que el horizonte del sector dependerá de la previsibilidad, el acceso al crédito, la continuidad de la obra pública y la recuperación de los emprendimientos inmobiliarios, tanto de aquellos que ya están a la vista como de los que permanecen a la espera de mejores condiciones del mercado de oferta y demanda.