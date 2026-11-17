Día de la construcción

Renato Franzoni: “Previsibilidad y esfuerzo, herramientas clave para el sector”

El presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción analizó la situación del sector durante 2026, destacó el papel de la obra pública provincial en el sostenimiento del empleo y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las empresas. Además, repasó las obras prioritarias para la región y los principales ejes de su nueva etapa al frente de la entidad.