Licitan las obras del nuevo Jardín Municipal “Alfonso” de la ciudad de Santa Fe
La Municipalidad convoca a oferentes para poner en condiciones el inmueble cedido donde funcionará el Jardín Municipal N°18. El espacio tendrá capacidad para cerca de 50 niños y será de uso compartido con la Fundación Conin. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $280.629.064,97.
Vista del frente del espacio, como quedará terminado. MCSF.
Con el objetivo de continuar con la expansión de las políticas educativas, la Municipalidad de Santa Fe abrió la convocatoria a oferentes para la finalización y readecuación de un edificio en proceso de construcción, incluyendo la provisión de materiales, equipamiento, accesorios, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para la realización de todas las tareas requeridas. Allí funcionará en el turno mañana el nuevo espacio de educación inicial que proyecta albergar a 50 niños de los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima.
La institución estará ubicada en Av. Mosconi 2150, en barrio Roque S. Peña, donde el municipio intervendrá sobre un espacio cedido por la Fundación Conin, a través de un convenio de uso y cooperación, para adaptarlo a los requerimientos funcionales y espaciales que establece la normativa vigente para establecimientos de nivel inicial.
El nuevo jardín municipal se llamará Alfonso. Archivo.
Los trabajos contemplan la realización de la instalación eléctrica completa, el sistema sanitario, la instalación de equipos de aire acondicionado y termotanques en cada sala, la ejecución de revoques interiores y exteriores, pintura general, colocación de cielorrasos, pisos, equipamiento completo para baños y cocinas, e instalación de aberturas. Además, y a fin de garantizar la seguridad de los bienes y de todas las personas que hagan uso del establecimiento, se instalará un sistema de alarma en todos los espacios del edificio.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de $280.629.064,97 que serán financiados por el Fondo de Asistencia Educativa y que, mediante la Comisión Administradora, es responsable de realizar la Licitación y contratar la ejecución de las obras. El plazo de ejecución es de 155 días corridos.
-¿Por qué Conin no pudo terminar la construcción de este edificio?
-Es un edificio muy grande, casi el doble de lo que ellos necesitan hoy para funcionar -dijo la secretaria de Educación municipal, Alicia Barletta-. Sin dudas que para una fundación cuesta realizar este tipo de obras. Ellos ya están funcionando en el sector a donde van a seguir ocupando, y el resto del edificio será terminado por la Municipalidad, lo que beneficiará además al barrio, porque se harán otras obras en el entorno.
Galería del espacio a construir. MCSF.
Accesibilidad
El nuevo Jardín Municipal estará compuesto por tres salas (de 1, 2 y 3 años), cada una de ellas con sus baños, espacios de cambiado y cocinas respectivas, y que estarán comunicadas por un patio central. Además contará con una sala alfabetizadora, sala de reuniones, depósito y un baño para el personal. También se realizarán obras complementarias para facilitar la accesibilidad de la institución, con nuevas veredas y vallas de seguridad.
“Recibiremos a niños y niñas de barrio Alfonso y Santa Rosa de Lima”, indicó la funcionaria, quien agregó que “era una deuda social, ya que había una demanda histórica en esta zona de la ciudad”. Según el último censo, hay 300 niños y niñas de 0 a 3 años, en el radio de influencia.
Barletta indicó que la Municipalidad continuará la política de designar el nombre de cada jardín con el del barrio en el que funciona, “por lo tanto será el Jardín Alfonso” (N. de R. está en barrio Roque S. Peña).
Quienes quieran participar de la licitación pueden presentar sus cotizaciones en sobre cerrado, hasta el día martes 24 de febrero a las 9 en el Piso 1, Sala 2, de la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150). La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 11, en Jardín Alfonso (Av. Mosconi 2150). Cabe destacar que el martes 10 de febrero se realizará una visita de obra para que los posibles oferentes inspeccionen la zona y sus alrededores a fines de obtener toda la información necesaria para preparar la oferta.
Otra vista en maqueta del nuevo espacio a construir. MCSF.
Las consultas pueden realizarse en el mail: [email protected] o por WhatsApp al 3425366498.
Acuerdo por las infancias y la educación
El acuerdo alcanzado con la Fundación Conin permitirá que el municipio realice las obras de adecuación, refuncionalización y equipamiento necesarias para la apertura del jardín, que está prevista para antes del segundo semestre de 2026.
El espacio funcionará de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, y consolidará una política de Estado que pone a la niñez en el centro de la agenda pública, brindando contención y formación a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años.
En el turno tarde la Fundación hará uso de parte de las instalaciones del edificio. Cabe destacar que todas las intervenciones previstas mantendrán la estética original del edificio, respetando su diseño arquitectónico en ladrillo visto y la coherencia visual del conjunto.