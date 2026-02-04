Junto al Hospital de Niños

Licitan las obras del nuevo Jardín Municipal “Alfonso” de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad convoca a oferentes para poner en condiciones el inmueble cedido donde funcionará el Jardín Municipal N°18. El espacio tendrá capacidad para cerca de 50 niños y será de uso compartido con la Fundación Conin. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $280.629.064,97.