Jornada integral en Las Flores: la Municipalidad acercó atención y servicios
A través de oficinas móviles, se ofrecieron servicios de salud, atención veterinaria de IMUSA, orientación social y Eco Canje, reforzando la presencia del municipio y facilitando el acceso a derechos en los barrios.
Vacunación y prevención se combinan en una jornada integral para los vecinos.
A través de sus oficinas móviles, la Municipalidad de Santa Fe continúa fortaleciendo la presencia territorial del Estado local, acercando servicios y respuestas concretas a vecinos y vecinas de distintos barrios. En esta oportunidad, el dispositivo se instaló frente al Jardín Municipal de Las Flores, en la intersección de Regimiento 12 de Infantería y Europa, donde se desarrolló una nueva jornada de atención descentralizada.
Durante la mañana, de 9 a 12:30, se desplegó un abordaje integral que permitió a la comunidad acceder a múltiples servicios en un mismo espacio. En materia de salud, se realizaron inoculaciones correspondientes al calendario nacional, facilitando el acceso a la vacunación y promoviendo la prevención.
En paralelo, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) brindó atención primaria y vacunación gratuita para mascotas, fomentando el cuidado responsable y contribuyendo a la salud pública. Además, se dispuso un stand deEco Canje, promoviendo prácticas sustentables y la correcta disposición de residuos.
IMUSA brinda atención veterinaria gratuita y vacunación a mascotas en el barrio.
La jornada también incluyó asesoramiento en diversas temáticas de interés para la comunidad, como mediación vecinal, violencia de género, salud mental, consumos problemáticos, servicios básicos (agua, luz y gas), tarjetas y obras sociales, derechos de inquilinos, así como prevención y vacunación contra el dengue.
Carlos, vecino del barrio que asistió al dispositivo de IMUSA, destacó: “Vine a vacunar a mi perra contra la rabia y a desparasitarla. Es gratuito y lo hago todos los años. Está bueno porque acerca a la Municipalidad a los puntos más claves de la ciudad”.
Por su parte, María José Campos, referente de la Dirección de Mujeres, subrayó el trabajo del Punto Violeta: “Es un dispositivo con perspectiva de género orientado a la promoción de derechos y la prevención de las violencias, donde se acompañan situaciones que afectan a mujeres y al colectivo LGBTIQ+”. En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer la presencia en territorio y acercar información sobre los espacios de atención y acompañamiento disponibles.
La Dirección de Mujeres resalta el acompañamiento y la información en territorio.
Asimismo, detalló que el área cuenta con cuatro equipos interdisciplinarios integrados por profesionales como abogadas, abogados, psicólogas y psicólogos, que garantizan un abordaje integral de cada situación. La Dirección funciona en La Heras 2883,detrás de la Terminal de Ómnibus, en el ex Predio Municipal.
Vecinos acceden a vacunación y servicios en el dispositivo municipal de Las Flores.
Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de construir una ciudad más integrada, con servicios accesibles y cercanos, consolidando una gestión que escucha, acompaña y responde a las necesidades de cada comunidad.