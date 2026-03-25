Ante la media sanción del Senado

"Entre tantos parches, es una nueva vía": opiniones sobre el proyecto de prohibición de cuidacoches

La Cámara alta dio luz verde a un proyecto que prohíbe a los cuidacoches y establece multas, trabajos comunitarios y arrestos. Si bien ahora deberá ser tratado por Diputados, ya hay repercusiones sobre el proyecto que tiene media sanción.