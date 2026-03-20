Poletti respaldó la prohibición de los "cuidacoches" y pidió sanciones más duras

El Senado de la provincia de Santa Fe avanzó este jueves con la media sanción de un proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública. La iniciativa también contempla la restricción del lavado de vehículos sin autorización oficial y ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
La propuesta incluye un esquema de sanciones que abarca multas, trabajo comunitario, restricciones de circulación y arresto en casos de reincidencia o cuando se detecten actividades organizadas.
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió a la medida y destacó que se trata de una problemática histórica. “Se dio media sanción, en Diputados hay que ver cuándo se trate, analizar bien lo que salió ayer, estudiar las modificaciones y los artículos”, explicó.
En ese sentido, remarcó su postura desde el inicio de su gestión: “Desde el primer día que asumí vi que era un problema de la gente, es un problema de la ciudadanía”. Además, aseguró que el municipio adoptó una actitud activa frente a la situación: “No escondimos la cabeza bajo la tierra como la avestruz, sino que tomamos el problema”.
Controles ytrabajo conjunto
Poletti detalló que desde el municipio se implementaron medidas concretas, como la doble imposición en zonas de estacionamiento medido, y destacó que “casi 100 están participando hoy de cooperativa”, en referencia a personas que fueron incorporadas a esquemas formales.
Poletti destacó la importancia de proteger a los vecinos frente a esta actividad. Crédito: Flavio Raina.
También subrayó el trabajo articulado con el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad: “Tuvimos una participación activa junto al gobierno de la provincia, subiendo el binomio policial a la GSI”. En ese marco, indicó que “pudimos detener 44 personas con pedido de captura que estaban en la puerta de nuestras casas haciendo de cuidacoche”.
La dificultad paraerradicarla actividad
El intendente reconoció que, pese a los avances, el problema persiste en la ciudad. “No es que desaparecieron los cuidacoches”, admitió, y agregó: “Nosotros lo sacamos y después vuelven, lo sacamos y después vuelven”.
El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto que prohíbe a los cuidacoches. Crédito: Marcelo Manera.
En ese contexto, planteó la necesidad de contar con herramientas legales más efectivas: “Llega un momento que uno dice ‘necesito que me ayude alguien, la legislación’, para que esto se convierta en una reiteración y pueda agravar la pena”.
Por último, adelantó que se encuentra analizando el proyecto junto a la diputada Ximena García para definir una postura de cara al tratamiento en la Cámara baja. “Lo que buscamos es ver de qué manera nos puede ayudar, más que a mí, a la vida de los vecinos”, concluyó.