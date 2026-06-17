Régimen simplificado

Santa Fe agiliza la normativa de habilitaciones y destrabará unos 140 trámites comerciales

La reforma impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Concejo flexibiliza requisitos para pequeños comercios y establecimientos que no contaban con final de obra y de otros que eran considerados como “actividades riesgosas”. Unos 21 casos quedarán habilitados automáticamente.