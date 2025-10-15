Una historia de lealtad

El barrendero y su perro: Pablo y Manolo volvieron a encontrarse en las calles de Santa Fe

Transcurrieron más de 3 meses para volver a verse. El barrendero había sufrido un accidente y debió hacer reposo. Mientras tanto, su hijo -que también es barrendero- lo reemplazó y cuidó a su amigo de cuatro patas. “Se me quiebra la voz”, dijo Pablo al verlo. Un reencuentro lleno de ternura.