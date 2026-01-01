Crece el interés de empresas para instalarse en el Parque Tecnológico Litoral Centro
Su director aseguró que en las últimas semanas se multiplicaron las consultas para radicarse y subrayó que la demanda de espacios avanza a buen ritmo, con expectativas positivas pese a las dificultades presupuestarias del sistema científico.
La ocupación de los espacios disponibles avanza y plantea nuevos desafíos a futuro.
El Parque Tecnológico Litoral Centro cerró el año con un escenario de contrastes: dificultades presupuestarias y la falta de financiamiento estatal para la ciencia, pero también un renovado interés de empresas que buscan instalarse y crecer dentro del predio. Así lo explicó su director, Carlos Querini, quien brindó un panorama detallado sobre el presente y las perspectivas del espacio.
Querini reconoció que el comienzo del año estuvo atravesado por fuertes complicaciones económicas derivadas de los cambios tarifarios y explicó que el impacto se sintió especialmente en los costos operativos que el parque debe trasladar a las empresas. “Electricidad, agua y demás, que el parque tiene que cobrar necesariamente, y fue un impacto fuerte dentro de lo que es el presupuesto”, agregó.
Sin embargo, con el correr de los meses la situación logró encauzarse. “Las cosas se fueron acomodando y estamos terminando el año de una manera muy buena, tanto en forma operativa, con el avance de algunas obras, como con la demanda de lugar para instalarse de empresas”, afirmó el director.
Investigaciónsinfinanciamiento
Uno de los puntos más sensibles que marcó Querini fue la ausencia total de financiamiento estatal. “Hasta ahora ha sido cero”, sostuvo. En ese sentido, explicó que convocatorias ya aprobadas o en evaluación correspondientes a los años 2022 y 2023 fueron dadas de baja, dejando a la investigación básica sin respaldo económico.
La articulación entre producción, ciencia y tecnología aparece como uno de los ejes centrales del espacio.
“El financiamiento de proyectos de investigación básicos quedó totalmente desfinanciado”, remarcó, y puso como ejemplo el impacto de la devaluación: “Si pensamos la devaluación que hubo, un millón de pesos del año 21 era algo significativo y hoy no alcanzaba a comprar un cilindro de gases como helio”.
Para Querini, este escenario vuelve extremadamente difícil sostener el trabajo científico: “Para los proyectos ha sido y sigue siendo extremadamente complejo poder realizar tareas de investigación”. Ante ese contexto, explicó que la principal alternativa actual es la vinculación con el sector privado: “Con empresas y las actividades de transferencia”.
El director valoró las nuevas convocatorias que promueven proyectos aplicados en articulación con empresas, pero advirtió sobre los riesgos de abandonar la investigación básica. “Son proyectos que tienen que terminar en una aplicación. Si no, te quedás sin los recursos humanos formados para poder participar de ese otro tipo de desarrollo”.
Pese a las dificultades, el movimiento empresarial dentro del parque comenzó a reactivarse. “Después de pasar por algunas zozobras durante el año 2024, las empresas comenzaron a acomodar su economía y están funcionando de una manera satisfactoria, con buenas expectativas”, indicó Querini.
Alta demandayocupacióncasi plena
En las últimas semanas del año, el interés por instalarse en el Parque Tecnológico Litoral Centro se intensificó. “Hemos tenido la requisitoria, la consulta de unas cinco o seis empresas, alguna de ellas para erradicarse acá”, detalló el director. Erradicarse implica que la empresa construya su propia infraestructura dentro del predio, realizando una inversión integral.
Las instalaciones concentran emprendimientos en distintas etapas de desarrollo y crecimiento.
Actualmente, el parque cuenta con dos empresas grandes ya radicadas y otra en etapa de prerradicación. Querini advirtió que la capacidad empieza a ser un límite: “Estamos llegando a una capacidad completa de ocupación tanto en la etapa de incubación como en las etapas de prerradicación y radicación”.
El pesoexportadordel parque
Uno de los indicadores más fuertes del impacto del parque en la economía local es su rol exportador. Querini destacó que “durante el año 2024, las exportaciones que salieron de acá del parque tecnológico representan el 45% de las exportaciones de Santa Fe”. Y enfatizó: “Las exportaciones que hace toda la ciudad de Santa Fe, el 45% salen de acá del parque”.
El dato confirma el rol estratégico del Parque Tecnológico Litoral Centro como motor de innovación, producción y proyección internacional, en un contexto donde el desafío central sigue siendo sostener la investigación científica como base del desarrollo a largo plazo.