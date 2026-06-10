La ciudad de Santa Fe y sus alrededores atraviesan una seguidilla de jornadas caracterizadas por una humedad extrema, visibilidad reducida y la ausencia casi total del sol. Los techos de los vehículos cubiertos por el rocío y las dificultades para el secado de la ropa se volvieron postales repetidas durante la semana. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este escenario de gris persistente comenzará a mostrar cambios recién hacia las próximas horas, impulsado por una rotación de los vientos.
¿Qué pasa con el sol?: se extiende el clima nublado y húmedo en Santa Fe y alrededores
La persistencia de bancos de niebla matinales, lloviznas aisladas y una densa capa de nubosidad condicionan las actividades diarias de los santafesinos. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cuándo cederá la inestabilidad y qué se espera para el fin de semana.
Un miércoles de inestabilidad y baja visibilidad
La jornada de este miércoles se presenta con condiciones relativamente estables en el área metropolitana, aunque con una leve pérdida de firmeza atmosférica producto del ingreso de aire cálido registrado durante el martes por la noche. El amanecer en la capital provincial estuvo marcado por bancos de niebla densos que redujeron significativamente la visibilidad en calles y rutas accesos, acompañados por un índice de humedad que rozó el 100%.
Para lo que resta del día, se prevé que predomine el cielo mayormente nublado, con mejoras temporarias. No se descarta la ocurrencia de lloviznas débiles o lluvias aisladas debido a la actual configuración de las masas de aire regionales. Las temperaturas registrarán escasas variaciones, bajo la influencia de vientos calmos provenientes del sector norte que rotarán paulatinamente hacia el este y sudeste.
Jueves: el inicio de la transición
El jueves 11 de junio continuará mostrando un arranque con abundante nubosidad y probables bancos de niebla, sobre todo en las áreas rurales circundantes. No obstante, el ingreso de vientos leves a moderados del sector sur (oscilando entre el sudoeste y el sudeste) forzará una mejora de las condiciones hacia la tarde o la noche, momento en el cual el cielo tenderá a despejarse de forma gradual.
La temperatura mínima se mantendrá estable, mientras que la máxima experimentará un suave ascenso generalizado.
¿Fin de semana con sol o lluvia?
Los amantes del buen tiempo encontrarán alivio a partir del viernes 12 de junio. El pronóstico extendido detalla un marcado cambio con cielo despejado o apenas algo nublado durante las primeras horas de la mañana. Si bien se mantiene una baja probabilidad de neblinas matinales en sectores suburbanos, el sol volverá a ser el protagonista tras varios días de ausencia. La rotación del viento al cuadrante norte/noreste favorecerá tardes más templadas, con un leve descenso en las marcas mínimas y un incremento en las máximas.
Para el sábado 13 de junio, las condiciones comenzarán con buen tiempo. El cielo se presentará mayormente despejado durante la mañana, con marcas térmicas mínimas sin grandes cambios y un suave descenso en las máximas respecto al día anterior. Los vientos, inicialmente leves del sector norte, rotarán hacia la tarde a moderados del cuadrante sur/sudoeste.
Este cambio en la circulación del viento reactivará el ingreso de humedad y nubosidad de forma variable. Hacia la tarde-noche del sábado, se espera un nuevo desmejoramiento del tiempo en Santa Fe y sus alrededores, con el retorno de bancos de neblina densos y el desarrollo de probabilidades de lluvias débiles o lloviznas aisladas que marcarán el cierre de la jornada.