Pronóstico del tiempo

¿Qué pasa con el sol?: se extiende el clima nublado y húmedo en Santa Fe y alrededores

La persistencia de bancos de niebla matinales, lloviznas aisladas y una densa capa de nubosidad condicionan las actividades diarias de los santafesinos. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cuándo cederá la inestabilidad y qué se espera para el fin de semana.