¿Perdiste la patente con la tormenta? ¿Encontraste una? El Litoral te ayuda a encontrar al dueño
Las intensas lluvias que azotaron Santa Fe este jueves dejaron calles anegadas, árboles caídos y, en muchos casos, patentes de vehículos arrancadas por el viento. Para ayudar a quienes las perdieron y a quienes las encontraron, El Litoral habilitó este formulario de búsqueda y devolución.
La tormenta que golpeó a Santa Fe este jueves 19 de febrero fue una de las más intensas de los últimos meses. Con más de 100 milímetros acumulados en algunos puntos de la ciudad, ráfagas de hasta 44 kilómetros por hora y alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional, el temporal dejó calles anegadas, escuelas inundadas y decenas de reclamos por árboles y cables caídos.
Entre los daños menores pero molestos que deja un temporal de estas características está la pérdida de patentes vehiculares. El viento fuerte las arranca, el agua las arrastra y terminan a metros o cuadras del vehículo original, muchas veces sin que nadie sepa a quién pertenecen.
Cómo funciona el formulario
Para facilitar la devolución, habilitamos una herramienta simple con dos funciones: registrar una patente perdida o reportar una que encontraste. En ambos casos solo hace falta ingresar el número de patente y un teléfono de contacto.
Desde la redacción revisamos los registros manualmente. Si hay una coincidencia entre quien perdió y quien encontró la misma patente, los contactamos para coordinar la entrega. Los datos no se comparten públicamente ni se usan para otro fin.
Patentes perdidas por la tormenta · Santa Fe
⚠ Alerta
Servicio a la comunidad
📍 Ciudad de Santa Fe·📞 Te contactamos si hay coincidencia·🔒 Datos solo para la devolución
Registrar patente perdida
Completá los datos y te avisamos si la encuentran.
Argentina
Tu patente
Santa Fe
📋
¡Datos registrados!
Anotamos tu patente. Si alguien la encontró, te contactamos por teléfono para coordinar.
¿Cómo funciona? Revisamos los registros manualmente. Si hay coincidencia entre quien perdió y quien encontró la misma patente, los contactamos para coordinar la devolución. Tu teléfono solo se usa para ese fin.
Servicio a la comunidad · Ciudad de Santa Fe
Qué hacer si perdiste la patente
Además de registrarla en el formulario, conviene hacer la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana o en el Registro del Automotor, ya que circular sin patente puede generar inconvenientes de tránsito. El trámite de reposición se realiza ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.