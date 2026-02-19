Temporal en Santa Fe

¿Perdiste la patente con la tormenta? ¿Encontraste una? El Litoral te ayuda a encontrar al dueño

Las intensas lluvias que azotaron Santa Fe este jueves dejaron calles anegadas, árboles caídos y, en muchos casos, patentes de vehículos arrancadas por el viento. Para ayudar a quienes las perdieron y a quienes las encontraron, El Litoral habilitó este formulario de búsqueda y devolución.