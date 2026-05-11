Un “docente” de cuatro patas

Juan Carlos, el labrador que ayuda a enseñar convivencia responsable en las escuelas santafesinas

El perro acompaña los talleres que el IMUSA desarrolla en escuelas, clubes y centros de día de la ciudad para promover el respeto y el cuidado animal. La propuesta ya alcanzó este año a casi 2.000 personas y busca instalar una nueva mirada sobre la convivencia entre humanos y animales.