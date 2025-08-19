Se realizó la premiación del concurso fotográfico “El agua en imágenes” en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

Este martes 19 de agosto la Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) inició la muestra fotográfica y realizó una nueva premiación de la 15° edición del concurso “El agua en imágenes”.
Con la presencia de autoridades de la FICH-UNL, Aguas Santafesinas y los fotógrafos distinguidos, quedó inaugurada la muestra de fotografía que reúne más de 80 piezas y estará disponible por un mes para que todos los santafesinos disfruten de ella.
La ceremonia, que contó con la presencia de autoridades académicas y otros organizadores del evento, además de los fotógrafos premiados, destacó el valor de la fotografía como herramienta para generar conciencia sobre el uso y la conservación del agua, con un foco especial en la importancia de los glaciares.
El evento, co-organizado por la FICH y el diario El Litoral, reunió a fotógrafos profesionales y aficionados locales, como también de Mendoza, Mar del Plata e incluso del mundo. La exposición, que estará abierta al público durante un mes, exhibe más de 80 fotografías que abordan la temática hídrica desde diferentes perspectivas.
Según la Dra. Marta Paris, decana de la FICH, el concurso se enmarca en las celebraciones del Día Mundial y Nacional del Agua, con un enfoque en la conservación de los glaciares en esta edición. "Estamos contentos porque recibimos más de 80 fotografías", dijo Paris, destacando las distinciones de la muestra: El agua, Las mujeres y el agua, Comunidad FICH, y otras que varían según las temáticas.
El Ing. Felipe Franco, vicedecano de la FICH, subrayó que "el objetivo principal es que la comunidad universitaria tome conciencia sobre la importancia del agua". No obstante, "se busca ampliar el alcance a la ciudadanía en general a través de la colaboración con medios como El Litoral y Aguas Santafesinas".
José Caputto, en representación de El Litoral, coorganizador del evento, resaltó "la fotografía como una forma de expresión para generar conciencia sobre el uso del agua" y enfatizó en la importancia de contemplar los glaciares como “fábricas de agua dulce” y entender "cómo esta llega a nuestros ríos y ciudades".
Por su parte, una de las ganadoras, la fotógrafa Cynthia Fistraiber, recibió la mención "Las Mujeres y el Agua" por su obra titulada "Vestigios del pasado". La imagen, capturada en Miramar de Ansenuza, Córdoba, documenta la transformación de la geografía y la vida de la gente debido al agua.
Fistraiber describió su fotografía como un encuentro entre la sensibilidad femenina y la fuerza del agua, en la que "la mujer se convierte en testigo y guardiana de esa memoria". La fotógrafa además se mostró agradecida por el concurso y sus organizadores: "Estoy muy feliz por la mención, agradecida a la facultad, a El Litoral y a todos los auspiciantes: me siento honrada".
El evento no solo celebró el talento artístico, sino que también reafirmó el compromiso de las instituciones involucradas en promover una cultura de cuidado del agua, un recurso vital para la vida y el medio ambiente. Desde este martes, la muestra estará expuesta en la planta baja de la facultad durante un mes, con la posibilidad de ser trasladada a otros espacios en el futuro.
El certamen que organiza la Facultad cada año en forma conjunta con el diario El Litoral, con el auspicio de Aguas Santafesinas S.A y Marcelo López Pinturas, como parte de las actividades que promueve la Cátedra UNESCO "Agua y educación para el desarrollo sostenible", con sede en la FICH, y la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, ya tiene sus ganadores:
