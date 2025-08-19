Santa Fe ciudad

Se realizó la premiación del concurso fotográfico “El agua en imágenes” en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

Con la presencia de autoridades de la FICH-UNL, Aguas Santafesinas y los fotógrafos distinguidos, quedó inaugurada la muestra de fotografía que reúne más de 80 piezas y estará disponible por un mes para que todos los santafesinos disfruten de ella.