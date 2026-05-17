Por tercer año consecutivo, la ciudad de Santa Fe se convirtió en el escenario de una de las manifestaciones más icónicas y convocantes de su calendario religioso y turístico: la Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe.
En imágenes: así fue la 3° Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe
El evento combinó navegación y peregrinación, congregando a fieles y turistas en un recorrido por la Laguna Setúbal, como símbolo de unión y devoción. La travesía religiosa incluyó paradas significativas, con destacada labor de los guardavidas, quienes aseguraron la seguridad y el respeto. Acompañó el intendente Poletti.
Impulsada bajo el lema “El encuentro entre la fe y la historia”, la propuesta de fe buscó consolidar el estrecho vínculo de los santafesinos con su entorno natural y su paisaje.
El circuito comenzó temprano estre domingo 17 de mayo, con la celebración de la misa en la Basílica de Guadalupe. Desde allí, los fieles emprendieron una peregrinación terrestre hacia las instalaciones del Yacht Club para dar paso al tramo náutico.
La navegación atravesó las aguas de la Laguna Setúbal recorriendo la costanera hacia el norte y luego hacia el sur, incluyendo una parada muy significativa frente a la parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde y el emblemático paso bajo el Puente Colgante.
Posteriormente, la procesión continuó hasta el Club Náutico Sur, donde se realizó la bendición de todas las embarcaciones acompañantes, para concluir finalmente con el traslado pedestre hacia la explanada del Museo de la Constitución.
Poletti acompañó a los fieles
Esta iniciativa posiciona a la capital provincial como un destino destacado para el turismo de fe, como resultado de un trabajo de articulación entre el Municipio de Santa Fe, la Basílica de Guadalupe y clubes náuticos de la ciudad.
En este marco se manifestó el intendente Juan Pablo Poletti: “Para mí realmente es una emoción muy grande, creo que lo que hace la Virgen es unirnos”, afirmó tras concluir el trayecto junto a los devotos.
Siguiendo esa línea, el mandatario local reflexionó sobre el impacto de la convocatoria y destacó que “la fisonomía de este evento logró congregar al deporte, al turismo, a la cultura y a la historia en un mismo espacio de participación comunitaria”.
En sintonía con este análisis, añadió: “El mensaje final es que nos unió a los santafesinos, y en un momento donde tanto hace falta que dejemos de dividirnos y que nos empecemos a unir”.
Asimismo, el intendente aprovechó la oportunidad para valorar de manera especial el rol y el cuidado de los guardavidas, quienes custodiaron toda la navegación con absoluto respeto y fe.