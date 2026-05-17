Ciudad de Santa Fe

En imágenes: así fue la 3° Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe

El evento combinó navegación y peregrinación, congregando a fieles y turistas en un recorrido por la Laguna Setúbal, como símbolo de unión y devoción. La travesía religiosa incluyó paradas significativas, con destacada labor de los guardavidas, quienes aseguraron la seguridad y el respeto. Acompañó el intendente Poletti.