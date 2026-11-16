Este martes 17 de noviembre, a partir de las 9 horas, tendrá lugar la clase en modalidad virtual (zoom) titulada "¿Por qué la psicosis ordinaria?", a cargo del docente francés Jean-Claude Maleval. La actividad es organizada por el Equipo de Salud Mental del Hospital José María Cullen.
Clase virtual de Jean-Claude Maleval
El psicoanalista francés disertará en una clase virtual organizada por el Equipo de Salud Mental del Hospital Cullen, pensada para abordar la clínica contemporánea.
Dirigida a profesionales y estudiantes afines al campo de la salud mental y la clínica psicoanalítica, cuenta con el auspicio de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL), Sección Santa Fe. Responsable: José María Borlle.
Así, en el marco del seminario "Modos de funcionamiento subjetivo en las psicosis", se propone una clase abierta en la que se contará con la intervención del reconocido psicoanalista francés Jean-Claude Maleval, quien tiene un frondoso recorrido en clínica de las psicosis y autismo.
Frente a los desafíos de la clínica actual, a las preguntas acerca de los modos singulares de dar respuesta al malestar y al goce, el recorrido clínico y epistémico de Maleval -psicoanalista, docente emérito de la Universidad Rennes 2, miembro de la Escuela de la Causa Freudiana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis- resulta ineludible.
Maleval ha escrito varias obras, entre las que cabe subrayar "Lógica del delirio", "Coordenadas para la psicosis ordinaria" y el último trabajo, no editado aún en castellano, "Conversations psychanalytique avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires". La actividad contará con traducción simultánea, a cargo de Cinthya Estrada.