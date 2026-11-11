El servicio de Oftalmología del Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe llevará adelante este viernes 13 de noviembre, a partir de las 8 horas, una jornada intensiva en el marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes.
Realizarán controles oftalmológicos gratuitos este viernes en el Hospital Cullen
Especialistas del efector local impulsan una jornada abierta con exámenes de fondo de ojo para prevenir la ceguera por diabetes. Advirtieron que esta afección es la mayor causa de pérdida de visión en el país y buscan diagnosticarla a tiempo.
La actividad, abierta a la comunidad, busca concientizar a los pacientes diabéticos sobre los riesgos de la retinopatía y la necesidad de efectuar controles preventivos para evitar severas complicaciones visuales.
Durante la jornada, los profesionales realizarán exámenes visuales y de fondo de ojo a todos los asistentes.
Al finalizar la evaluación, cada persona recibirá una certificación médica con el diagnóstico correspondiente y, en los casos en que se detecte alguna patología o estadio avanzado de la enfermedad, se otorgará un turno de citación para iniciar de inmediato los estudios complementarios y el tratamiento indicado.
Diabetes: principal causa de ceguera en el país
La retinopatía diabética es una complicación ocular provocada por el daño en los vasos sanguíneos de la retina a causa de los altos niveles de glucosa en sangre.
En diálogo con CyD Litoral, Guillermo Badia, médico oftalmólogo del Hospital Cullen, remarcó la gravedad del panorama actual en materia de salud pública: "La principal causa de ceguera que tenemos en nuestro país hoy es la diabetes. Hace 25 años era el glaucoma y la catarata, que era curable; hoy la diabetes lidera esos índices".
El especialista explicó que al ser un centro de referencia provincial, la Sala 4 del efector recibe semanalmente un elevado caudal de personas con cuadros complejos.
"Recibimos muchos pacientes con la enfermedad muy avanzada, personas casi ciegas o ya con discapacidad visual. Es importante entender que en los primeros estadios los tratamientos logran estabilizar la visión y la persona permanece bien el resto de su vida, pero cuando llegan tarde el riesgo de ceguera es muy alto", advirtió Badia.
Un estudio simple para prevenir la ceguera
El médico remarcó que el examen preventivo es de rápida ejecución e indoloro. "El estudio es muy simple: se colocan dos gotitas en cada ojo, se dilata la pupila durante 15 o 20 minutos y con un aparato hacemos el fondo de ojo para detectar en qué estadio está y si necesita tratamiento. El control inicial debe hacerse desde el momento en que se diagnostica la diabetes", indicó.
Asimismo, Badia alertó sobre el impacto de la falta de controles en la población joven: "En la salud pública vemos gente de 25 o 30 años, en plena etapa laboral, que queda ciega por no haber tenido un seguimiento adecuado".
"Si el paciente no controla su glucemia, la retinopatía avanza de forma acelerada y en apenas cinco años puede desarrollar el deterioro equivalente a 25 años de evolución de la enfermedad", concluyó.