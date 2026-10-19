El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, puso en marcha diez jornadas intensivas de cirugías de vesícula y amígdalas en los diez hospitales de alta complejidad. La iniciativa prevé realizar más de 300 intervenciones entre el 19 y el 30 de octubre, mediante una organización específica de los equipos y los recursos disponibles en cada efector.
Santa Fe inició dos semanas intensivas de cirugías de vesícula y amígdalas en diez hospitales
Hasta el 30 de octubre se realizarán más de 300 intervenciones para optimizar el uso de los quirófanos públicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, visitó este lunes el Hospital Escuela Eva Perón, donde se proyectan realizar unos 50 procedimientos durante esta semana.
La estrategia contempla cirugías mínimamente invasivas de vesícula en adultos y operaciones de amígdalas y adenoides en pacientes pediátricos. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, visitó esta mañana el Hospital Escuela Eva Perón, ubicado en Granadero Baigorria, donde destacó que la iniciativa se enmarca en los lineamientos del gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público y aprovechar mejor los recursos existentes. “Es una experiencia que ya habíamos hecho en mayo de este año en el Hospital Provincial y ahora la desarrollamos en toda la provincia, gracias a un equipo enorme que trabajó durante muchos meses en esta planificación”, señaló.
En ese sentido, remarcó que se proyecta replicar esta estrategia y mejorar la oportunidad de atención. “Esto se realiza con los mismos recursos que contamos habitualmente, con una programación exitosa que han hecho los hospitales, para evitar las complicaciones de las personas que tienen estas patologías y que a veces llegan tarde al quirófano. Ese es el objetivo más importante”, explicó.
La estrategia incluye efectores de Santa Fe, Rosario y Granadero Baigorria, además de hospitales regionales de Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela. “La idea es llegar a tener más de 300 cirugías en estos días y que los pacientes con diagnóstico confirmado lleguen al quirófano, en el efector más cercano al lugar donde viven para resolver su problema de salud”, agregó Ciancio.
Organización de los equipos y los quirófanos
El director del Hospital Escuela Eva Perón, Ariel González, destacó el compromiso de las distintas áreas del efector para concretar las jornadas. La planificación incluyó el relevamiento de pacientes que ya contaban con el diagnóstico, en el hospital, en centros de salud y Samco de localidades cercanas, así como la realización de evaluaciones y estudios prequirúrgicos.
“Todo el personal del hospital, desde el área administrativa hasta Enfermería y los equipos de quirófano, se comprometieron para llevar adelante esta iniciativa. Los pacientes fueron citados, evaluados y ya está todo programado para esta semana”, indicó González. Por su parte, el coordinador de Procesos Quirúrgicos de Tercer Nivel, Diego Ferreyra, explicó que se seleccionaron estas patologías por su alta prevalencia y porque son procedimientos que permiten organizar la actividad quirúrgica con tiempos acotados. “Son patologías muy frecuentes en la población y cuya resolución quirúrgica suele ser relativamente corta, con la posibilidad de dar el alta en el mismo día".
"Esto garantiza una rotación rápida de pacientes para que al día siguiente podamos realizar nuevas intervenciones”, señaló. Además, remarcó que para reforzar la capacidad operativa durante las jornadas, cinco empresas vinculadas a la bioingeniería y la esterilización colaborarán con el aporte de una torre de videolaparoscopía, cajas instrumentales y recursos para agilizar la disponibilidad del material esterilizado.
Del encuentro con la titular de la cartera sanitaria participaron los secretarios de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni; y de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, entre otros.
Cronograma
Además del Hospital Eva Perón, durante esta primera semana las cirugías de vesícula se realizan en el Hospital J. B. Iturraspe, de Santa Fe; y el Hospital Central de Reconquista. Las intervenciones de amígdalas se efectúan en el Hospital Provincial de Rosario y el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de Santa Fe.
Del 26 al 30 de octubre, los procedimientos para tratar la litiasis vesicular se llevarán adelante en el Hospital Provincial del Centenario, de Rosario; el Hospital José María Cullen, de Santa Fe; y el Hospital Alejandro Gutiérrez, de Venado Tuerto. Las cirugías de amígdalas se realizarán en el Hospital de Niños Zona Norte, de Rosario, mientras que el Hospital Dr. Jaime Ferré, de Rafaela, desarrollará ambos procedimientos.