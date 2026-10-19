En toda la provincia

Santa Fe inició dos semanas intensivas de cirugías de vesícula y amígdalas en diez hospitales

Hasta el 30 de octubre se realizarán más de 300 intervenciones para optimizar el uso de los quirófanos públicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, visitó este lunes el Hospital Escuela Eva Perón, donde se proyectan realizar unos 50 procedimientos durante esta semana.