Un bebé de tres meses sufrió quemaduras de primer y segundo grado luego de que una vecina le arrojara agua caliente con un termo, en una vivienda de calle 11 de Noviembre de Concordia. El episodio también dejó a dos adultos con lesiones y motivó la intervención policial ante un enfrentamiento entre vecinos.
Una mujer arrojó agua caliente a una vivienda y provocó quemaduras a un bebé de tres meses
El ataque ocurrió en una vivienda de la ciudad entrerriana y también dejó a dos adultos lesionados. La agresora fue trasladada a un centro de salud mental, pero tras recibir el alta regresó al barrio, lo que generó temor e indignación en la familia de la víctima.
El jefe de la Departamental Concordia de Policía, José María Rosatelli, confirmó que el pequeño presentaba quemaduras “sobre un lado del cuerpo, en casi todo lo que es brazo, tórax y pierna”.
Según la información policial, el bebé se encontraba al cuidado de familiares cuando ocurrió la agresión. Tras el ataque, fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió las primeras curaciones. De acuerdo con lo informado por su familia, posteriormente regresó a su hogar, donde continúa recuperándose bajo cuidados.
En cuanto a la mujer señalada como responsable, Rosatelli explicó que, por disposición de la Fiscalía y luego de la evaluación del médico policial, fue trasladada a la Sala 8 del hospital Felipe Heras, destinada a la atención de salud mental.
El jefe policial indicó que posteriormente recibió el alta médica y volvió a su domicilio. Aclaró que las decisiones sobre la internación y el alta en ese servicio “corresponden a los profesionales de salud”. El regreso de la mujer al vecindario generó preocupación entre los familiares del bebé, quienes reclamaron medidas para evitar nuevos hechos de violencia.
Rosatelli confirmó que se inició una causa judicial con intervención de la Fiscalía y que se reforzó la presencia preventiva en el sector. En ese marco, personal de la Comisaría Cuarta realiza recorridas para prevenir nuevos conflictos. “Nosotros estamos alerta y patrullamos la zona”, aseguró el jefe departamental.