Concordia

Una mujer arrojó agua caliente a una vivienda y provocó quemaduras a un bebé de tres meses

El ataque ocurrió en una vivienda de la ciudad entrerriana y también dejó a dos adultos lesionados. La agresora fue trasladada a un centro de salud mental, pero tras recibir el alta regresó al barrio, lo que generó temor e indignación en la familia de la víctima.