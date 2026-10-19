Con municipios y comunas

Los protocolos de emergencia en el norte de Santa Fe por El Niño

El secretario de Protección Civil de la provincia, Dr. Marcos Escajadillo, destacó en Reconquista que cerca del 95% de las juntas locales de Protección Civil ya cuentan con planes de contingencia. Además, explicó cómo se coordinan las acciones preventivas, el monitoreo meteorológico y la comunicación ante posibles situaciones críticas.