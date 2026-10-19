La provincia de Santa Fe avanza en el fortalecimiento de los protocolos de prevención y respuesta ante posibles impactos del fenómeno de El Niño.
Los protocolos de emergencia en el norte de Santa Fe por El Niño
El secretario de Protección Civil de la provincia, Dr. Marcos Escajadillo, destacó en Reconquista que cerca del 95% de las juntas locales de Protección Civil ya cuentan con planes de contingencia. Además, explicó cómo se coordinan las acciones preventivas, el monitoreo meteorológico y la comunicación ante posibles situaciones críticas.
En ese marco, el secretario de Protección Civil, Dr. Marcos Escajadillo, señaló en una entrevista brindada a nuestro medio que alrededor del 95% de las juntas locales de Protección Civil cuentan con sus respectivos planes de contingencia, mientras continúan las tareas de revisión y actualización en distintas localidades.
El funcionario explicó que la provincia trabaja de manera coordinada con municipios y comunas para verificar que los protocolos contemplen las funciones correspondientes a cada organismo y los roles que deben cumplir los distintos servicios ante una emergencia.
“Esos protocolos locales los revisamos cuando detectamos alguna situación que no se ajusta a las funciones que debe tener una junta local de Protección Civil o a los roles de cada uno de los servicios. En esos casos, nos comunicamos con la localidad y vamos al lugar”, detalló Escajadillo.
En ese sentido, indicó que varias localidades convocaron a las autoridades provinciales para presentar sus planes de contingencia y explicar cómo están organizadas sus juntas locales. Como ejemplo, mencionó el trabajo previsto en San Javier, en el marco de una tarea que se desarrolla en distintos puntos del territorio santafesino.
Coordinación provincial
Escajadillo remarcó que la estructura de prevención y respuesta también contempla una Junta Provincial de Protección Civil y un Comité Operativo de Emergencias, desde donde se articulan las acciones ante situaciones críticas.
Entre los aspectos centrales de esa organización, destacó la comunicación con la población. Ante una emergencia, la información se centraliza para su difusión a través de los canales oficiales y las redes de cada localidad, con el objetivo de que los vecinos reciban información clara y actualizada.
El secretario advirtió sobre la circulación de mensajes contradictorios en redes sociales, donde algunas publicaciones sobredimensionan la posible magnitud del fenómeno de El Niño, mientras que otras minimizan sus eventuales consecuencias.
“Nosotros somos claros: seguimos atentamente los informes del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional del Agua, además de las mediciones de los distintos ríos que se realizan a través de Prefectura Naval Argentina”, sostuvo.
Monitoreo permanente
El funcionario explicó que los datos meteorológicos e hidrológicos se comparten con intendentes y presidentes comunales para mantenerlos informados sobre la evolución de las condiciones climáticas, las alertas vigentes y el desplazamiento de los frentes de tormenta.
En el norte provincial, las autoridades mantienen un canal de comunicación específico con los gobiernos locales de la región. Según Escajadillo, los responsables de cada municipio y comuna reciben información sobre las alertas meteorológicas y pueden comunicar cualquier inconveniente directamente a la Secretaría de Protección Civil, tanto a través de los grupos de coordinación como por vía telefónica.
“Cada intendente, cuando tiene algún problema, lo vuelca en el grupo o nos llama por teléfono a la Secretaría de Protección Civil, que es la secretaría que coordina todas las acciones de emergencia, no solamente las emergencias, sino también las acciones de prevención”, afirmó.
De esta manera, la estrategia provincial combina la actualización de los planes de contingencia, la coordinación entre los distintos niveles del Estado y el seguimiento permanente de la información meteorológica e hidrológica.
El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de cada localidad, anticipar posibles escenarios adversos y garantizar que la población cuente con información oficial y oportuna ante eventuales consecuencias del fenómeno de El Niño.
Comunicación oficial
El funcionario destacó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de que las áreas provinciales trabajen junto con los gobiernos locales en un protocolo de acción. También señaló la importancia de fortalecer los equipos de bombeo, el escurrimiento del agua y la limpieza de canales.
Escajadillo valoró, además, la elaboración de un plan de contingencia para responder ante emergencias, a través de las juntas locales de Protección Civil. “La primera respuesta ante cualquier situación crítica es siempre de los gobiernos locales”, explicó, y agregó que “para tener una buena actuación hay que tener una buena organización”.
Cuatro bombas
El Gobierno de la Provincia entregó este lunes cuatro bombas de bajo levante para reforzar la respuesta ante posibles contingencias hídricas en las localidades de Romang, Reconquista, Avellaneda y Las Toscas, en el norte santafesino. Los equipos forman parte de las 90 bombas que el gobernador Maximiliano Pullaro presentó la semana pasada. La compra incluyó bombas de bajo levante y de achique y demandó una inversión total de $ 1.109.772.600.
La compra incluyó bombas de bajo levante y de achique y demandó una inversión total de $ 1.109.772.600.
Vale recordar asimismo que de los más de 5.000 kilómetros de canales de desagüe que la Provincia ha limpiado desde 2023, más de 260 kilómetros son canales troncales en la zona norte.