Fenómeno de El Niño

Autoridades de la Armada ponen logística a disposición de la Provincia ante eventuales emergencias ambientales

Así se consignó tras una reunión encabezada por el ministro Fabián Bastia, en la que además se detallaron las medidas que lleva adelante la Provincia, como la ejecución de obras hídricas y viales, la limpieza de canales, el alteo de defensas y la incorporación de maquinaria.