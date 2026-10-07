El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con representantes del Comando del Área Naval Fluvial de la Armada Argentina para coordinar acciones de apoyo a la comunidad y fortalecer la preparación y prevención ante posibles efectos del fenómeno de El Niño.
Autoridades de la Armada ponen logística a disposición de la Provincia ante eventuales emergencias ambientales
Así se consignó tras una reunión encabezada por el ministro Fabián Bastia, en la que además se detallaron las medidas que lleva adelante la Provincia, como la ejecución de obras hídricas y viales, la limpieza de canales, el alteo de defensas y la incorporación de maquinaria.
De la reunión, realizada en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, participaron el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González; el comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi; el jefe de la Delegación Naval Rosario, capitán de fragata Ernesto Acosta, y el oficial de enlace en Santa Fe, capitán de corbeta Rolando Garavaglia.
Tras el encuentro, González explicó que las autoridades de la Armada tienen a su cargo la protección del litoral fluvial argentino. En ese marco, destacó la prioridad que el Gobierno Provincial asignó a la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño, mediante inversiones y acciones coordinadas con municipios y comunas.
“La Armada Argentina puso a disposición recursos que permitirán reforzar las capacidades de respuesta y acercar herramientas a la comunidad. en casos de ser necesario”, señaló el funcionario santafesino.
El buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate”, la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes” y medios del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 “Almirante Eleazar Videla” llegarán a la ciudad de Santa Fe entre el 13 y el 15 de octubre. Las embarcaciones permanecerán amarradas en el Dique 1 del Puerto de Santa Fe y podrán ser visitadas por la comunidad.
Durante esas jornadas se presentarán recursos vinculados con la atención sanitaria, propuestas educativas y la respuesta ante eventuales emergencias.
Plan preventivo
Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, el Gobierno Provincial lleva adelante medidas preventivas ante el fenómeno de El Niño. Entre ellas, se encuentran la conformación del Comité Operativo Interministerial de Emergencias, la ejecución de obras hídricas y viales, la limpieza de canales, el alteo de defensas y la incorporación de maquinaria.
Además, la Provincia trabaja de manera coordinada con gobiernos locales y comités de cuenca para fortalecer la planificación y la capacidad de respuesta en los territorios.
Tareas coordinadas
Desde el Comando del Área Naval Fluvial indicaron que la Armada Argentina reforzará sus capacidades de respuesta en la jurisdicción fluvial mediante puntos de apoyo a la comunidad en el puerto de Corrientes y en la Base Naval Zárate.